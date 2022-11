Hogwarts Legacy vi manca? Tra poche ore lo vedremo di nuovo

Hogwarts Legacy è stato uno dei rinvii più pesanti del 2022, perché l’attesa verso il titolo ambientato nel mondo di Harry Potter è altissima.

Il titolo, che potete prenotare su Amazon, era infatti previsto per il 2022, ma è stato rinviato al 7 febbraio 2023.

Nell’attesa i bagarini non si sono fatti comunque perdere l’occasione per prendere d’assalto la massiccia collector’s edition del gioco.

Hogwarts Legacy sta cercando di accontentare i fan con delle informazioni centellinate, e domani ce ne saranno delle altre.

Come annunciato sul profilo Twitter ufficiale (nello stesso caos che recentemente ha colpito tutto il mondo videoludico), Hogwarts Legacy tornerà a mostrarsi con un gameplay showcase l’11 novembre alle ore 19:00.

«La tua prossima avventura nel mondo dei maghi arriverà presto», esordisce il cinguettio. Nel concreto significa che, sui canali YouTube e Twitch di Avalanche, vedremo del nuovo gameplay relativo al gioco.

Il team ha promesso un piccolo tour del castello di Hogwarts, un tuffo nel sistema di creazione dei personaggi, un primo sguardo all’interfaccia utente e un’introduzione al combattimento.

L’ultima volta che avevamo visto Hogwarts Legacy è stato durante lo State of Play di PlayStation di settembre, in cui abbiamo scoperto una missione esclusiva per PlayStation 5.

La missione ad Hogsmeade in questione è, però, un’esclusiva solo temporanea per PlayStation 5, come abbiamo scoperto di recente.

Un’altra brutta notizia che è arrivata nei mesi riguarda il Quidditch, perché il celebre sport fittizio più amato dai maghi e maghe del mondo di Harry Potter non sarà giocabile all’interno di Hogwarts Legacy.

Chissà se, nel live stream di domani, avremo anche delle nuove informazioni definitive riguardo la strana modalità multigiocatore online che dovrebbe essere presente nel gioco.