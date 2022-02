Hogwarts Legacy è quasi pronto? Conferme sul nuovo evento PlayStation

Continuano a rincorrersi le voci su un futuro evento PlayStation che sarebbe in programma il prossimo mese, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe avere Hogwarts Legacy tra i grandi protagonisti.

Hogwarts Legacy è infatti rimasto assente dalle scene a lungo, ma considerando che si tratta di uno dei giochi più attesi dell’anno una nuova presentazione di casa Sony potrebbe essere l’occasione giusta per riaccendere l’entusiasmo della community.

Gli insider sono infatti convinti che a marzo ci sarà un nuovo evento PlayStation, che a differenza di quelli svolti negli scorsi mesi sarà «quello bello», lasciando intendere che ci saranno novità molto interessanti.

Al momento Sony non ha ancora confermato le ultime voci di corridoio, ma agli insider si è aggiunto il leaker AccountNGT, già noto alla community per aver anticipato informazioni e immagini di Star Wars Eclipse prima dell’annuncio ufficiale.

L’insider è infatti intervenuto nella discussione tra Tom Henderson e Nick Baker, confermando a sua volta l’esistenza di un presunto evento che potrebbe essere un nuovo State of Play (via Game Rant).

Ha infatti commentato la loro conversazione con una emoji raffigurante una bacchetta magica, che lascia inevitabilmente poco spazio a interpretazioni su quale sarebbe il nuovo gioco in arrivo:

Sembrerebbe dunque che l’insider non solo abbia confermato un nuovo evento PlayStation per il prossimo mese, ma che Hogwarts Legacy ricoprirà un ruolo importante: gli appassionati di questo mondo magico potrebbero presto ricevere novità importanti.

Al momento ricordiamo ovviamente che si tratta di indiscrezioni non confermate da prendere con le dovute precauzioni, ma se dovesse arrivare un annuncio ufficiale vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

L’ipotesi di vedere a breve Hogwarts Legacy è comunque sempre più probabile: WarnerMedia ha già confermato che il titolo uscirà nel 2022 e non subirà altri rinvii.

Potrebbe inoltre essere arrivata un’importante conferma sulla finestra di lancio: un indizio suggerisce l’imminente uscita a settembre.

L’attesa dei fan è sicuramente alle stelle, al punto che la community di appassionati del mondo di Harry Potter si augurano che possa diventare un nuovo The Last of Us o Breath of the Wild.