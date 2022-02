Hogwarts Legacy, arriva un’importante indicazione sulla finestra di lancio

Quest’anno sono tanti i titoli attesi ardentemente dalla community di videogiocatori, tra questi uno con il più alto livello di hype è sicuramente Hogwarts Legacy.

Il nuovo RPG ambientato nel magico mondo di Harry Potter sviluppato da Avalanche Software, ci metterà nei panni di un/a mago/a alle prese con le lezioni della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, in un mondo aperto che potremo esplorare a piacimento, ricco di segreti che faranno entusiasmare i fan della saga.

Purtroppo del gioco non si sa moltissimo, e rimane nel vago anche la stessa data d’uscita, che oltre ai rinvii è stata protagonista anche di alcune indiscrezioni.

All’inizio dell’anno, infatti, era apparso un rumor secondo cui lo sviluppo del gioco sarebbe incappato in alcuni non ben specificati problemi, e che quindi sarebbe saltata anche l’uscita nel 2022.

A quanto vociferato ha fatto però subito seguito una precisazione da parte di Warner Bros, che confermava l’uscita di Hogwarts Legacy proprio per quest’anno.

Al coro si è unita anche una voce da parte di un noto insider che prospettava l’uscita del gioco a settembre 2022, dando sempre più speranze ai fan.

Adesso ha fatto capolino un altro indizio che potrebbe effettivamente suggerire l’uscita di Hogwarts Legacy a settembre di quest’anno.

Il 6 settembre 2022 sarà la data di pubblicazione di un artbook dal nome “The Art and Making of Hogwarts Legacy“, che presumibilmente si concentrerà sui dettagli dello sviluppo artistico del titolo di Avalanche Software.

Il suo autore è Jody Revenson, già noto ai fan del mondo magico creato dalla Rowling, ed è stato confermato da The Rowling Library.

Sembra che tutto lasci presagire un’uscita settembrina del tanto atteso RPG.

Non resta che attendere per ulteriori novità, siano esse conferme o smentite.