Hogwarts Legacy e Gotham Knights saranno rinviati? Risponde WarnerMedia

Le date di uscita di Hogwarts Legacy e Gotham Knights non sono state ancora confermate ufficialmente, sebbene Warner Bros. sia ora nuovamente intervenuta sull’argomento.

Hogwarts Legacy è sicuramente uno dei titoli più attesi dell’anno, così come anche l’avventura dinamica dedicata alla Bat-Family.

Pare però che la situazione si era fatta talmente problematica da aver fatto suggerire la possibilità di un nuovo rinvio, visto che si parlava di «qualche problema» non meglio identificato.

Warner Bros. ha però tranquillizzato i fan, ribandendo che il titolo ambientato nel mondo magico ideato dalla Rowling uscirà nel corso dell’anno.

Come riportato anche da GR+, il publisher WarnerMedia ha confermato che entrambi i giochi usciranno entro e non oltre il 2022.

Un tweet del CEO della compagnia, Jason Kilar, ha infatti riportato i risultati del Q4 2021 e di ciò che ci aspetta nei prossimi mesi.

In uno dei post in risposta, Kilar ha spiegato che i piani futuri della società includono anche «l’uscita di una serie di giochi molto attesi».

This mission, this strategy continues in ‘22 with a sense of urgency: launching HBO Max in many more countries this quarter and the balance of the year, launching CNN+, delivering of a full slate of highly anticipated games. 10/x pic.twitter.com/CY5jYAhxU5

— Jason Kilar (@jasonkilar) January 26, 2022