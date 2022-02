PlayStation potrebbe svelare un nuovo evento a marzo (e sarà “bello”)

Il mese di marzo potrebbe rivelarsi particolarmente importante per i fan della console Sony, dato che potrebbe essere in arrivo un nuovo evento PlayStation.

Sony si sta infatti preparando all’imminente lancio di Gran Turismo 7, in arrivo proprio il prossimo mese, motivo per il quale potrebbe essere arrivato il momento di anticipare tanti grandi novità per il futuro.

Il publisher sta puntando fortemente sul nuovo capitolo di Polyphony Digital, al punto da aver deciso di dedicargli un intero evento State of Play per mostrarlo più da vicino.

Va detto che il prossimo mese ci sarà anche un nuovo evento streaming di PlayStation, dedicato però al solo pubblico giapponese: in questo caso si parlerebbe di una vera e propria presentazione internazionale.

Come riportato da GamingBolt, tutto è partito da un post pubblicato sui social dall’insider Tom Henderson, che pur evidenziando di non avere alcuno scoop al riguardo aveva notato diversi indizi che suggerirebbero l’annuncio di un grande evento PlayStation a marzo.

A darne conferma è stato invece il noto leaker e insider Nick Baker di XboxEra, che si è detto pienamente convinto che non solo sia prevista una nuova presentazione, ma che i fan potranno aspettarsi grandi cose:

Happy to add to what’s already out there. Yes, they’ve got a show in March. This is supposed to be “the good one” https://t.co/lG0THwSOgq

— Nick (@Shpeshal_Nick) February 23, 2022