Hitman Trilogy annunciato, sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass

Prima di iniziare con le grandi uscite del 2022, perché non recuperare i migliori giochi degli scorsi anni? Soprattutto con prodotti come Hitman Trilogy, annunciato poco fa.

Hitman 3, l’ultima avventura del gelido Agente 47, è stata molto apprezzata dai fan per il suo gameplay solido che ha riportato in auge il genere degli stealth.

Un genere che, nonostante la difficoltà di approccio, è ancora molto amato, perché proprio Hitman 3 è riuscito a recuperare tutti i costi di sviluppo molto in fretta.

Il titolo ha anche avuto dei contenuti aggiuntivi, e sempre in queste ore è stato svelato completamente l’Anno 2, anticipato qualche tempo fa.

Una saga che potete recuperare con Hitman Trilogy, che IO Interactive ha annunciato poco fa, una collezione che comprende gli ultimi tre capitoli della saga World of Assassination.

Hitman Trilogy sarà disponibile in digital delivery dal 20 gennaio su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ed Epic Games Store. Per la prima volta, però, anche su Steam ed Xbox Game Pass.

Hitman non è più esclusiva Epic Games Store per quanto riguarda il PC, quindi, ed è disponibile per l’acquisto su qualsiasi piattaforma in questo momento.

Contestualmente verranno pubblicati anche tutti i contenuti dell’Anno 2 (di cui trovate un trailer qui sopra), che verranno aggiunto nella trilogia appena annunciata.

HITMAN Trilogy includes all three games from the World of Assassination. Available digitally on January 20 for PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S and Epic Games Store. As well as Steam and Xbox Game Pass. Watch the full @HITMAN 3 Year 2 reveal here: https://t.co/1SODjYBTQC pic.twitter.com/0o4gvAj7WK — IO Interactive (@IOInteractive) January 13, 2022

Come per ogni contenuto ci saranno nuovi bersagli elusivi, modalità di gioco, contratti, e una serie di novità che verranno inserite in maniera permanente all’interno di tutti i giochi di Hitman.

Un’ottima occasione per recuperare questa bella trilogia di grandi videogiochi, dove il piatto forte rimane sicuramente l’inclusione anche all’interno di Xbox Game Pass.

In un mese che già era ricco di giochi interessanti, tra cui Mass Effect Legendary Edition a farla da padrone.

Ma anche di perle indie da tenere assolutamente in considerazione, come il nuovo titolo dei creatori di Guacamelee, inserito all’interno del catalogo.

E non dimenticate che Rainbow Six Extraction, già gratis per due amici con una singola copia, sarà anch’esso all’interno del servizio in abbonamento di Microsoft.