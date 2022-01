Xbox Game Pass a gennaio aggiunge un altro gioco al day-one: è una chicca dagli autori di Guacamelee

Sono sempre di più le piccole produzioni che, per maggior visibilità, decidono di debuttare direttamente su servizi in abbonamento come Xbox Game Pass. Quello di casa Microsoft avrà un mese particolarmente ricco a gennaio – considerando che ai già annunciati titoli come Outer Wilds e Mass Effect: Legendary Edition ha aggiunto nelle scorse ore anche Rainbow Six: Extraction, fin dal lancio.

Oggi, apprendiamo di un altro gioco che sarà su Game Pass fin dal day-one, e che i fan delle piccole perle indipendenti dovrebbero tenere assolutamente d’occhio.

Atteso per il 18 gennaio su Xbox One, Xbox Series X e PC – anche su Game Pass, come detto – il gioco in questione è Nobody Saves the World e, come suggerisce il gioco, vi chiederà di… salvare il mondo, anche se a quanto pare nessuno può riuscirci. Voi forse sì?

Sviluppato da DrinkBox, lo stesso geniale team dietro l’amato Guacamelee!, anche Nobody Saves the World mantiene una direzione artistica davvero unica, mentre vi chiederà di esplorare un oltretomba decisamente sopra le righe dove i dungeon e le sfide vi attenderanno.

Il vostro scopo sarà provare a salvarlo, alla fin fine, questo benedetto mondo, sconfiggendo la Calamità. E per farlo potrete anche aprirvi alla cooperativa online – il che rende ancora più interessante l’arrivo direttamente su Game Pass.

Gli sviluppatori descrivono così il gioco:

In questo innovativo action RPG dai creatori di Guacamelee, potrai trasformarti da un nessuno privo di segni particolari in una LUMACA, un FANTASMA e perfino un DRAGO! Scopri oltre 15 Aspetti unici, mescola le loro abilità, supera le segrete in continua evoluzione e… SALVA IL MONDO!

Tra le altre caratteristiche già anticipate per questo colorato viaggio nell’oltretomba, Drinkbox anticipa oltre 80 abilità che potrete mescolare a piacimento per creare il vostro personaggio perfetto – tra cui, a quanto pare, diventare un uovo che lascia una scia di bava e sputa fuoco (ma perché…? ndr).

Inoltre, il livello di difficoltà del gioco si adatterà all’abilità che dimostrerete, in modo che il titolo non vi suoni mai troppo facile una volta che potenzierete il vostro personaggio. E, una volta fatto tutto, ci sarà anche il New Game+, in cui terrete gli aspetti e le abilità sbloccati per continuare il viaggio con sfide in dungeon ancora più difficili.

Insomma, il colpo d’occhio richiama tanto l’unicità di Guacamelee! e la speranza è che Nobody Saves the World possa essere altrettanto brillante anche controller alla mano: per scoprirlo, basterà aspettare solo il 18 gennaio prossimo.