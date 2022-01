Rainbow Six Extraction sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass

Xbox Game Pass continua ad accogliere nuovi giochi al suo interno, e Rainbow Six Extraction è uno tra questi.

Come sapete, infatti, il servizio in abbonamento di Microsoft vi permette di giocare ad una grande selezione di giochi anche in streaming.

Sono tanti i giochi che faranno compagnia a Rainbow Six Extraction nel 2022, perché sono già stati tanti gli annunci per Xbox Game Pass.

Così come i primi giochi che sono entrati nell’abbonamento dal mese di gennaio, una selezione davvero super di titoli bellissimi.

Tutti i titoli Microsoft sono disponibili automaticamente su Xbox Series X|S e PC dal day one, ma a volte capita che succeda anche con titoli third party, proprio come Rainbow Six Extraction.

Il titolo è uno spin-off di Rainbow Six Siege, titolo già di grande successo per Ubisoft, uno dei più giocati online che ha avuto un recupero fortissimo negli ultimi anni.

Puntando molto sulla comunicazione tra i compagni di squadra, il fatto che sia compreso all’interno di Xbox Game Pass è un ottimo incentivo per diffondere il gioco.

In Rainbow Six Extraction si gioca da 1 a 3 giocatori, contro delle ondate di alieni ma con tutte le opzioni tattiche di Siege, e sarà disponibile nell’abbonamento dal 20 gennaio prossimo.

L’annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale Xbox, che ha spiegato i dettagli dell’arrivo del gioco, e anche da Ubisoft perché, contemporaneamente, il publisher francofono ha annunciato che Ubisoft+ arriverà sulle piattaforme Xbox.

Ubisoft+ è una piattaforma in abbonamento che, in maniera similare a Xbox Game Pass, permette di giocare ad una selezione di titoli Ubisoft per tutti gli abbonati.

Lo spin-off di Rainbow Six è già gratis per due amici, a prescindere da questa offerta della piattaforma Microsoft, con un’offerta aperta a tutti coloro che lo acquisteranno.

Un titolo che vi invitiamo a riscoprire anche nella nostra anteprima, dopo l’annuncio e il nuovo gameplay mostrato qualche mese fa.