Xbox Game Pass, pazzeschi i nuovi giochi gratis: c’è anche Mass Effect

Nel 2022 arrivano nuovi giochi gratis con Xbox Game Pass che, questo mese, decide di partire con il botto con titoli molto interessanti.

Il servizio in abbonamento di Microsoft permette, come ormai sapete sicuramente, di giocare ogni mese ad una bella selezione di titoli.

I giochi regalati nel 2021 hanno un valore complessivo molto alto, come abbiamo scoperto recentemente con un calcolo fatto qualche tempo fa.

Ma per ogni gioco che arriva in Xbox Game Pass ce ne sono altrettanti che vengono eliminati ogni mese: ecco quelli che dobbiamo salutare a partire da gennaio.

Questo mese Xbox Game Pass parte molto bene, perché Microsoft ha annunciato i nuovi giochi gratis per il mese di gennaio e ce n’è di che divertirsi.

La lista arriva ovviamente dal sito ufficiale di Xbox, dal quale apprendiamo quali saranno i prossimi giochi in arrivo per tutti gli abbonati.

Ecco i giochi gratis di gennaio 2022 di Xbox Game Pass:

Gorogoa (Cloud, Console, PC) ID@Xbox

Olija (Cloud, Console, PC) ID@Xbox

The Pedestrian (Cloud, Console, PC) ID@Xbox

Embr (Cloud, Console, PC) ID@Xbox – 6 gennaio



Mass Effect Legendary Edition (Console, PC) EA Play – 6 gennaio



Outer Wilds (Cloud, Console, PC) ID@Xbox – 6 gennaio



Spelunky 2 (Console, PC) ID@Xbox – 13 gennaio



The Anacrusis (Game Preview)(Console, PC) ID@Xbox – 13 gennaio



Alcuni di questi sono disponibili già da ora, ovvero Gorogoa, Olija e The Pedestrian, che potete scaricare già da ora se avete un abbonamento attivo.

Ma, insieme ad Outer Wilds che rappresenta un titolo davvero ottimo, a farla da padrone è decisamente Mass Effect Legendary Edition.

Il pacchetto contiene tutta la saga fantascientifica di Bioware, nell’edizione rivista e corretta uscita poco tempo fa. Il tutto attraverso EA Play, che è compreso all’interno di Xbox Game Pass.

Un ottimo modo per rigiocare questa bellissima serie di avventure, per scoprire magari come andrà a finire la vostra Missione Suicida di Mass Effect 2.

Nel frattempo vi consigliamo altri 12 giochi che sono arrivati lo scorso anno all’interno del catalogo, tra cui alcuni che magari vi siete persi.

Ed ecco, invece, quelli che sono stati già annunciati per il 2022 e che potete mettere a calendario.