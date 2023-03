Hideo Kojima non amava i suoi vecchi lavori: «sembrano dozzinali»

Hideo Kojima spesso ama riflettere sul suo lavoro, pubblicamente, e stavolta lo fa relativamente alla percezione che ha dei suoi vecchi progetti.

In questo caso Metal Gear Solid 3, episodio molto particolare del franchise fatto anche di personaggi iconici oltre che da un gameplay peculiare.

Un titolo che è tornato di recente alla ribalta perché al centro di molti rumor su un possibile remake, che ormai si susseguono da mesi.

E mentre Hideo Kojima si prepara ad una possibile rivoluzione da lanciare sul mercato con Xbox, cosa pensa dei suoi vecchi titoli?

Non li ama. O almeno, fino a qualche tempo fa non amava riguardare i suoi vecchi progetti.

Lo ha spiegato su Twitter in una riflessione che lascia spazio a molti ragionamenti interessanti:

Not so long ago I hated looking at my past work. I was not "afraid" of it, but games evolve so fast in technology that the old ones look cheap. And that makes me want to re-create the details. That's why I never watched the actual game.

