Hideo Kojima si sfoga su Death Stranding: “nessuno l’ha capito”

Hideo Kojima è ormai una figura divisiva tra i videogiocatori, da Metal Gear Solid a Death Stranding, i suoi prodotti fanno sempre discutere.

Proprio Death Stranding, riproposto anche su PlayStation 5 tramite Amazon, è forse l’opera più visionaria tra quelle create dal game designer nipponico.

Che ha avuto sfortunatamente l’onere di anticipare la pandemia da Covid-19 con le sue tematiche, tra l’altro, insieme ad altri videogiochi insospettabili.

Per questo motivo l’annunciato Death Stranding 2 è stato completamente riscritto dopo gli anni più intensi della pandemia.

Ma non è solo l’opera prima di Kojima Productions ad aver incontrato lo sfavore della comprensione del pubblico. Spesso Hideo Kojima si è ritrovato a dover faticare per far capire le sue opere.

In un tweet il game designer ha condiviso un pensiero molto interessante sulle sue produzioni più particolari. Quasi uno sfogo, se vogliamo:

1/2

When I planned "Metal Gear," a game about avoiding combat, almost no one understood it. The same was of "Snatcher," which introduced action into an adventure game, "Bokutai," a portable game played outside using a sun sensor, and "Death Stranding," a rope game about delivery. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 30, 2022

«Quando ho progettato “Metal Gear”, un gioco sull’evitare i combattimenti, quasi nessuno l’ha capito. Lo stesso valeva per “Snatcher”, che introduceva l’azione in un gioco d’avventura, “Bokutai”, un gioco portatile giocato all’aperto utilizzando un sensore solare, e “Death Stranding”, un gioco di corde che parla di consegne.»

Kojima si riferisce probabilmente sia ai vari publisher, ma anche e soprattutto all’utenza che ha trovato difficoltà nel capire la vera natura di alcune delle sue produzioni.

Tra queste c’è anche Metal Gear Solid 2, forse uno dei casi più palesi di rivalutazione di un videogioco negli anni se vogliamo.

Proprio su questo, il designer ha aggiunto:

2/2

It would be three to five years before they were generally recognized and reevaluated. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 30, 2022

«Sarebbero passati dai tre ai cinque anni prima che fossero generalmente riconosciuti e rivalutati.»

Effettivamente Death Stranding è molto più riconosciuto come un ottimo titolo solamente in questo momento storico, ad anni dalla sua pubblicazione, a ben vedere.

Sicuramente Hideo Kojima non è mai stato sorpreso da queste reazioni, perché “è logico” che alcune sue produzioni non vi piacciano.

Chissà cosa succederà con il film a questo punto, che per altro non sarà affatto un blockbuster hollywoodiano per tutti.