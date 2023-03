Hideo Kojima e Xbox sono pronti a dare il via a «un viaggio emozionante»

A giugno dello scorso anno, il ‘guru’ Hideo Kojima ha confermato una volta per tutte di essere al lavoro su un gioco per piattaforme Xbox.

Pur non mostrando nulla, il papà di Death Stranding (che potete acquistare su Amazon a prezzo stracciato) ha ufficializzato la partnership con un – breve – annuncio che ha sicuramente fatto discutere.

«Sarà il gioco che ho sempre voluto fare», ha spiegato il papà di Solid Snake. «Sarà reso possibile solo grazie alle tecnologie che Microsoft ha messo a disposizione. Non avrei potuto farlo altrimenti.»

Ora, come riportato anche da VGC, il team di Xbox Game Studios ha fatto visita agli studi di Kojima Productions, per «dare il via a un viaggio emozionante».

Il team publishing di Xbox Game Studios ha recentemente fatto visita a Kojima per la prima volta, per discutere della loro imminente collaborazione.

Hideo Kojima ha annunciato lo scorso giugno di aver iniziato una partnership con Xbox per lavorare a un progetto basato su cloud che ha descritto come un «concept mai visto prima».

Mercoledì 1 marzo 2023, Kojima ha condiviso sui social le immagini dei membri di Xbox Game Studios in visita alla sede di Tokyo dello sviluppatore indipendente.

«La nostra prima visita a Kojima Productions con i nostri team di Xbox Game Studios Publishing», ha commentato Aaron Greenberg, vicepresidente del marketing dei giochi Xbox di Microsoft.

Our first visit to Kojima Productions with our Xbox Game Studios Publishing teams. Bringing engineering, cloud, marketing & production teams together to kick-off an exciting journey ahead. https://t.co/redLsUdcKj

— Aaron Greenberg ‍♂️U (@aarongreenberg) March 1, 2023