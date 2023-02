Death Stranding 2, la storia del gioco è stata scritta per una sola attrice

Sappiamo che Hideo Kojima tende ad essere molto affezionati ai suoi attori e attrici preferite, e Death Stranding 2 è stato pensato con in mente precisamente Elle Fanning.

Già con il capitolo precedente uscito originariamente su PlayStation 4 (lo trovate ancora su Amazon) si era invaghito di molti nomi di Hollywood come Mads Mikkelsen e Norman Reedus.

Per non parlare di Lea Seydoux, che ovviamente tornerà in Death Stranding 2 quando uscirà, in una data che uno degli artisti avrebbe svelato.

Il sequel della nuova IP di Hideo Kojima porta con sé già delle alte aspettative perché sarà molto più di un videogioco, e pensato con un’attrice in mente.

Come riporta Dualshockers è Elle Fanning stavolta la musa di Hideo Kojima.

Nell’ultimo episodio del suo podcast Brain Structure, Hideo Kojima ha rivelato che il legame tra Elle Fanning è la sua produzione è molto forte. Talmente tanto che, se la Fanning non avesse accettato il ruolo in Death Stranding 2, avrebbe dovuto “buttare via le scene” che aveva scritto.

Il personaggio che interpreterà è stato creato appositamente per lei, e lei soltanto, ancora prima di offrirle il ruolo. Una cosa che di tanto in tanto accade anche nelle produzioni cinematografiche, quando regista e sceneggiatore immaginano già un attore/attrice nei panni di un personaggio che stanno creando.

«Non posso davvero condividere molto, ma è un personaggio molto, molto importante», ha spiegato Kojima nella puntata del podcast, aggiungnedo:

«E sì, ho creato il personaggio pensando a Elle. Quindi ero preoccupato che lei dicesse di no all’offerta.»

Death Stranding 2 è stato rivelato ufficialmente qualche mese fa durante i The Game Awards 2022, ma prima dell’annuncio, lo stesso Kojima ha rivelato che avrebbe lavorato con Elle Fanning a un progetto imminente, insieme a Shioli Kutsuna.

Affermando già da tempo che Elle Fanning avrebbe avuto un ruolo molto importante nel sequel del suo capolavoro.

L’attrice, di contro, ha già espresso parole molto lungimiranti sull’opera definendola “già incredibile”, con una grande speranza per il futuro perché Death Stranding 2 potrà solo migliorare a quanto pare.