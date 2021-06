Hellblade II, ma quando esce? Primi dettagli (e sono brutte notizie)

In occasione dell’evento Xbox Games Showcase Extended, i fan hanno potuto scoprire qualche dettaglio in più su Senua’s Saga Hellblade II, il secondo capitolo realizzato da Ninja Theory di cui è stato confermato non essere ancora entrato in piena produzione.

Il sequel di Hellblade Senua’s Sacrifice è ancora infatti nelle fasi iniziali della creazione, come svelato dagli stessi autori durante l’evento Xbox, dato che vogliono prendersi il loro tempo per fare un lavoro fatto come si deve.

Come era stato anticipato dal noto insider Jeff Grubb, il titolo ha saltato la conferenza E3 2021, ma Ninja Theory ha avuto l’occasione di parlarci maggiormente di sta come procedendo lo sviluppo.

Grazie ad un nuovo video rilasciato, abbiamo avuto nuovi dettagli ufficiali su come funzioneranno i combattimenti e sui costumi che troveremo nel gioco.

Senua's Saga: Hellblade II non è ancora entrato in piena produzione.

Come riportato da GamesRadar+, il fondatore dello studio di sviluppo, Tameem Antoniades, ha confermato come tutto il team sia ancora concentrato nelle fasi iniziali, dato che vogliono cercare di realizzare il titolo nella maniera più accurata possibile.

Prima che la nuova storia di Senua possa entrare pienamente in produzione, sarà dunque necessario avere un po’ di pazienza:

«Quello che stiamo facendo al momento è realizzare una grossa parte del gioco, prima di muoverci interamente in produzione per realizzarne il resto».

Significa che i lavori su Senua’s Saga Hellblade II stanno procedendo ad un ritmo lento allo stato attuale, visto che Ninja Theory si sta concentrando ancora sugli aspetti principali della costruzione del gioco.

Gli sviluppatori hanno inoltre rivelato che Hellblade per loro era un gioco molto speciale e che, inizialmente, non era nelle loro intenzioni realizzare un sequel.

«Volevamo fare qualcosa di ancora più speciale, quindi stiamo rendendo le nostre vite difficili il più possibile per inseguire questo obiettivo».

Lo stesso video che è stato mostrato in occasione dell’evento non è un trailer, come ammesso da Antoniades, ma un montaggio del lavoro che il team ha eseguito fino ad ora durante la realizzazione del loro ultimo gioco.

Per spiegare cosa intenda sul rendere la vita degli sviluppatori molto più difficile, ha svelato come per realizzare l’Islanda, l’ambientazione del sequel, abbia mandato lì i team artistici e del sonoro a combinare le fotografie con dati satellitari, al fine di realizzare accuratamente nel gioco la stessa terra ambientata nel nono secolo.

Dopo queste parole, i fan potranno essere certi della cura maniacale che gli sviluppatori stanno riservando al loro ultimo titolo, anche se per la data d’uscita pare che sarà necessario pazientare ancora un po’.

Nel frattempo, gli appassionati hanno già avuto modo di godersi un assaggio della spettacolare grafica di Hellblade II.

Non solo, ma abbiamo avuto modo di scoprire quale sarà il costume di Senua, indossato nella vita reale dall’attrice che la interpreta.

In un ulteriore video c’è stata anche la possibilità di vedere da vicino il duro addestramento che l’attrice di Senua ha dovuto affrontare per il suo ruolo.