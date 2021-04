Hellblade 2, nuovo video svela l’allenamento di Senua

Senua’s Saga Hellblade 2 è attualmente in sviluppo presso Xbox Game Studios, e segna il ritorno della guerriera Senua dopo Hellblade Senua’s Sacrifice, uscito nel 2017.

Dopo l’ottima accoglienza del primo titolo, che ha visto la combattiva protagonista affetta da psicosi farsi spazio nel regno dei morti per resuscitare il marito Dillion, Ninja Theory non ha mancato di tenere vivo l’interesse dei fan con la pubblicazione di una suggestiva immagine che mostra la qualità cinematografica delle luci.

Sappiamo che a prestare le fattezze all’agguerrita Senua nel secondo capitolo delle sue avventure sarà l’attrice Melina Juergens, già protagonista di un video che mostrava l’interessante trasformazione nella guerriera pitta.

Oggi, anche grazie al contributo di Gamespot, è possibile vedere, in un nuovo video pubblicato dall’attrice sul suo canale Diary of a Digital Hooman, l’interessante allenamento al quale Juergens si sta sottoponendo per assicurare ai giocatori un’esperienza videoludica di primo livello.

Nel video, che rappresenta il secondo episodio della serie dedicata al titolo, possiamo apprezzare la qualità del motion capture e i numerosi addestramenti ai quali si è sottoposta l’attrice.

Si passa da esercitazioni con armi quali spade e scudi, a veri a propri allenamenti di lotta, in singolo o in gruppo, con l’ausilio di manichini a prendere il posto dei nemici che non daranno tregua alla coraggiosa guerriera.

Per rendere quanto più realistici i movimenti di Senua, nei combattimenti a mani nude e in quelli con le armi, Ninja Theory si è affidata all’aiuto di alcuni stuntman, facendo partecipare l’attrice a una vera e propria “Warrior Masterclass” per consentirle di apprendere delle tecniche adeguate al contesto narrativo.

Gli step che la software house sta seguendo, come testimoniato dal contributo video, dimostrano una notevole cura per il dettaglio, per la performance attoriale e per la resa dei combattimenti.

Con ogni probabilità, le capacità espressive di Melina Juergens non mancheranno di essere sfruttate in un rinnovato focus sulle tematiche già affrontate nel primo capitolo, come gli effetti delle malattie mentali sulla psiche e sul corpo.

Per quanto riguarda l’ambientazione di Senua’s Saga Hellblade 2, sappiamo già qualcosa: grazie a un video possiamo ammirare i freddi e bellissimi scenari che faranno da teatro alle nuove avventure dell’indomita guerriera.

Ninja Theory continua ad essere avara di notizie dopo il reveal avvenuto ormai due anni fa, ma sappiamo che il gioco sfrutterà la potenza del motore grafico Unreal Engine 5, come confermato dalla stessa Microsoft.

La software house, passata da tempo sotto l’ala del colosso di Redmond, è inoltre al lavoro sull’ambizioso Project Mara che avrà un aspetto grafico fotorealistico e sarà basato su scenari reali.

Senua’s Saga Hellblade 2 non ha ancora una data di uscita, ma sappiamo che arriverà su PC e Xbox Series X|S nel prossimo futuro e ci auguriamo che saprà nuovamente trascinare i giocatori nell’inferno norreno grazie alla profondità dei suoi contenuti.