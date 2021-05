Hellblade 2 (e altri due big) potrebbero saltare l’E3 2021

L’E3 2021 si svolgerà dal 12 al 15 giugno prossimi, proponendosi poco sorprendentemente come un evento esclusivamente digitale.

Nonostante Konami, publisher della serie di Metal Gear Solid, non sarà presente all’evento, le alternative (e le sorprese) non mancheranno di certo.

Il discreto numero di partecipanti previsti al varco, tra cui Nintendo, Xbox, Sega, Bandai Namco, Ubisoft, Capcom e molti altri ancora.

Ma i giochi? A quanto pare, purtroppo, l’ex fiera losangelina potrebbe riservare una piccola doccia fredda a chi aspettava con trepidazione alcuni giochi largamente attesi dai fan.

Come riportato anche sul forum di ResetEra, il noto giornalista Jeff Grubb ha infatti dichiarato nel suo ultimo podcast che Senua’s Saga: Hellblade 2, il più volte posticipato Elden Ring e la prossima avventura sviluppata da Rare, Everwild, potrebbero saltare a piè pari il prossimo E3.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato inoltre anche l’altrettanto affidabile Jason Schreier. Il giornalista di Bloomberg ha infatti dichiarato:

Durante la pandemia, è lecito ritenere che nessuna data di rilascio sia veritiera fino a quando il gioco non verrà effettivamente scaricato sulla vostra console. Un gruppo di persone qui e su altri forum sembravano impazziti quando dissi di non essere certo che Halo Infinite e Starfield riusciranno a vedere la luce durante l’autunno, il che suggerisce che molte di queste persone pensano che la situazione sia molto più stabile di quanto non sia in realtà.