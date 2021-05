Hellblade II: ecco l’aspetto della “nuova” Senua

Il primo Hellblade: Senua’s Sacrifice è sicuramente un gioco in grado di segnare profondamente, specie per le sue tematiche uniche e decisamente delicate.

Il modo in cui il titolo targato Ninja Theory è riuscito a raccontare il problema delle malattie mentali, innestando il tutto in un action game fantasy dalle tinte horror, merita un plauso.

In lavorazione presso gli Xbox Game Studios, Senua’s Saga: Hellblade II è quindi uno dei ritorni più attesi tra quelli previsti nei prossimi mesi (si spera, entro la fine del 2021).

Il sequel delle imprese della coraggiosa Senua promette di portare il giocatore in un nuova odissea da incubo, nonostante al momento non sono ancora chiare le motivazioni che muovono la protagonista.

Ora, però, il team di sviluppo ha mostrato quello che a conti fatti sarà il nuovo costume indossato dalla protagonista, grazie a un breve video pubblicato su TikTok che mostra l’attrice Melina Juergens in abiti di scena.

Ninja Theory is now on TikTok, and we’re kicking things off with a first look at this new Senua costume. https://t.co/jSsmeELjf7 pic.twitter.com/tiKWgnHMsV

— Ninja Theory (@NinjaTheory) May 7, 2021