Hellblade 2, un assaggio della (sbalorditiva) grafica del gioco

In sviluppo da diversi mesi, Senua’s Saga: Hellblade 2 è uno dei sequel più attesi tra quelli previsti nel catalogo futuro di Xbox.

L’opera di Ninja Theory, a sua volta sequel dell’acclamato Hellblade: Senua’s Sacrifice, promette di portare avanti la storia del primo capitolo, con nuovi e interessanti risvolti ancora tutti da scoprire.

Nonostante le recenti voci circolanti vogliano la nuova avventura di Senua lontana dall’E3 2021, il team di sviluppo ha iniziato a solleticare il palato dei videogiocatori, mostrando i primissimi dettagli grafici del titolo.

La cosiddetta cloud technology per la resa di nuvole e cumulonembi potrebbe infatti anticipare quello che sarà l’elevato grado di realismo in Senua’s Saga: Hellblade 2.

«Qui stiamo usando le flow maps per fare in modo che le nuvole si formino e si dissolvano in modo del tutto naturale», ha spiegato lo sviluppatore in un tweet dedicato, il quale mostra anche un breve video dell’effettistica in movimento.

Bit cloudy isn't it? Here we're using flow maps to make clouds form and dissolve naturally in Senua's Saga: Hellblade II #WIP pic.twitter.com/OrIoyGjiHK — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 25, 2021

Nel gioco completo, l’effetto sarà ancora più realistico e verosimile rispetto a quanto mostrato nel breve spezzone, visto e considerato che il fotorealismo sarà uno dei punti su cui Ninja Theory sembra voler perseguire in vista dell’uscita del sequel.

Curioso come nei commenti via Twitter, il team di sviluppo ironizzi sul risultato ottenuto con le nuvole, pentendosi di non aver chiamato il tutto cloud gaming.

Ma non solo: anche in Project: MARA – secondo progetto attualmente in sviluppo – il team di autori desidera che il suono sia un vero e proprio elemento predominante dell’esperienza.

Definito come un gioco in grado di «esplorare nuovi modi di raccontare storie», il titolo sembra volersi basare su una riproduzione virtuale di uno scenario reale, riprodotto fin nei più piccoli dettagli.

Staremo a vedere se anche Hellblade 2 seguirà questa strada, sebbene l’attrice Melina Juergens ci ha già permesso di dare uno sguardo alle novità grazie a un video dietro le quinte davvero sorprendente.

Dopotutto, la nuova avventura di Senua girerà grazie anche alla potenza del nuovo motore grafico Unreal Engine 5, quindi possiamo stare pur certi che ne vedremo delle belle.