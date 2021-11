Harry Potter, il videogioco ufficiale chiuderà i battenti

Harry Potter Wizards Unite è il celebre gioco di Niantic che riprende le idee di Pokémon Go e le traspone nell’universo della saga firmata da J. K. Rowling.

Ispirato alle avventure del celebre personaggio visto al cinema e nei romanzi omonimi, il gioco ci permette – grazie alla realtà aumentata – di diventare dei veri e propri maghi.

Il risultato, come segnalato dal nostro Francesco Corica, è apprezzabile, ma non mancano i difetti che gli hanno impedito di fare davvero breccia nel cuore dei fan.

Il tutto, senza nulla togliere a Hogwarts Legacy, il nuovo gioco ambientato nel mondo di Harry Potter che a quanto pare si farà attendere più del dovuto.

Ora, come riportato da Polygon, Harry Potter Wizards Unite chiuderà definitivamente i battenti il 31 gennaio 2022.

Niantic ha infatti annunciato la chiusura del gioco sul sito web ufficiale del titolo, promettendo ai giocatori che questi avranno una conclusione narrativa della loro avventura, dando così un senso logico alla fine di tutto.

Harry Potter Wizards Unite verrà quindi rimosso da Apple App Store, Google Play Store e Galaxy Store il 6 dicembre prossimo. Anche gli acquisti in-game verranno bloccati in quella data.

Il gioco prendeva il via dopo gli eventi di Harry Potter e i Doni della Morte: dopo la battaglia per Hogwarts, Harry, Ron e Hermoine entrano a far parte del Ministero della Magia, e durante un periodo di calma nella comunità dei maghi, la magia inizia però a comparire nel mondo babbano.

Questa calamità rischia di violare lo Statuto Internazionale di Segretezza, un’antica legge che teneva la magia segreta ai normali esseri umani, creando scompiglio.

Per quanto riguarda invece Hogwarts Legacy, Warner si era espressa in merito al non coinvolgimento di J.K. Rowling nel progetto, e aveva anche fornito un commento ufficiale.

Parlando invece di Pokémon Go, Niantic ha svelato il ritorno della Festa delle Luci, l’evento che permetterà di rafforzare il legame degli allenatori con i propri compagni di viaggio preferiti.

Nonostante la “morte” del gioco su Harry Potter, Niantic ha anche trovato il tempo di annunciare il successore di Pokémon Go con un altro popolare franchise Nintendo.