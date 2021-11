Pokémon GO, svelato il nuovo evento “luminoso”: ecco le novità

Tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, Niantic ha svelato il ritorno della Festa delle Luci su Pokémon GO, l’evento che permetterà di rafforzare il legame degli allenatori con i propri compagni di viaggio preferiti.

Il nuovo evento introdurrà anche il Pokémon di tipo Elettro/Folletto Dedenne, apparso per la prima volta nella sesta generazione e disponibile anche con i contenuti aggiuntivi di Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Da pochi giorni si è ormai conclusa la festa dedicata ad Halloween: il 31 ottobre è infatti ufficialmente terminata la celebrazione più spaventosa dell’anno.

Fra poche ore invece terminerà anche un evento esclusivo arrivato in Italia per la prima volta, motivo per cui Pokémon GO ha già deciso di svelare quale iniziativa arriverà a breve.

Durante la Festa delle Luci, ispirata alle celebrazioni che si svolgono in India durante questo periodo, esordirà dunque Dedenne per la prima volta su Pokémon GO: il partner di sesta generazione potrà dunque essere catturato a partire dal 5 novembre, giornata in cui inizierà il nuovo evento.

La nuova iniziativa incoraggerà a rafforzare le amicizie: per questo motivo sarà possibile scartare fino a 45 pacchi amicizia al giorno, che offriranno contemporaneamente anche ricompense più importanti.

Inoltre, i livelli di amicizia cresceranno due volte più rapidamente: all’interno del gioco sarà inoltre possibile ammirare i fuochi d’artificio durante i primi giorni dell’evento, che si concluderà il 14 novembre.

Visitando il negozio durante l’evento sarà inoltre possibile ottenere una T-shirt gratuita dedicata alla Festa delle Luci: potrete inoltre recuperare oggetti a tema Dedenne per illuminare il vostro personaggio e gli sticker dedicati.

A partire da martedì 9 novembre partirà inoltre l’evento «Tra luce e oscurità», giornata in cui il Team GO Rocket intende colpire ed apparire molto più spesso nei Pokéstop.

Il team suggerisce di prepararsi a dovere con i nuovi raid a cinque stelle, dove sarà possibile trovare, anche in versione cromatica, i Pokémon leggendari Cobalion, Terrakion e Virizion: troverete tutti i dettagli al seguente indirizzo.

Il team di sviluppo ha dimostrato in più occasioni di essere molto attento ai feedback, motivo per cui ha annunciato l’intenzione di testare una piccola rivoluzione in arrivo.

A volte le cose però non vanno per il verso giusto: è stato questo il caso per tantissimi utenti, che hanno dovuto fare i conti con una evoluzione impossibile.

Nonostante le tante novità in arrivo, Niantic ha anche trovato il tempo di annunciare il successore di Pokémon GO con un altro popolare franchise Nintendo.