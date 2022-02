Halo Infinite, se aspettavate la campagna co-op ci sono brutte notizie

Halo Infinite ha chiuso il 2021 di Xbox in un modo spettacolare, offrendo alla piattaforma gaming di Microsoft un’esclusiva di grande peso.

E, come ciliegina sulla torta, anche il fatto che l’ultima avventura di Master Chief è disponibile anche all’interno di Xbox Game Pass.

Quella di Halo Infinite non è stata una release qualunque, perché ha rappresentato il miglior lancio della storia di Xbox con oltre 20 milioni di giocatori.

L’unica nota stonata è stata la mancanza della campagna co-op sin dal day one, una cosa a cui i giocatori hanno rimediato con metodi artigianali che vi sconsigliamo di applicare.

343 Industries aveva promesso che tutte le mancanze del day one sarebbero arrivate successivamente, e tra queste c’è anche l’attesissima campagna co-op.

Ma, se stavate aspettando di affrontare la storia di Halo Infinite in compagnia dei vostri amici Spartan preferiti, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia.

O meglio ve la dà il creative director del gioco, Jason Staten, tramite GameInformer. La roadmap degli aggiornamenti di Halo Infinite è stata modificata, e ci saranno dei ritardi.

Staten l’ha comunicato alla community tramite un tweet, non dando ulteriori informazioni su date o finestre di pubblicazione.

Hey folks. In November, I said we'd have a #HaloInfinite update on our Seasonal roadmap, Co-Op, and Forge in January. We need more time to finalize our plans so what we share is something you can rely on. This work is my top priority, and we'll have an update as soon as we can.

— Joseph Staten (@joestaten) February 1, 2022