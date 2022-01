Halo Infinite, ecco la strepitosa “no hit run” della campagna a Leggendario

Halo Infinite ci ha regalato, alla fine del 2021, una campagna single player degna del nome che porta.

L’ultima avventura di Master Chief ha subito di certo un lancio travagliato, ma una volta messa nelle mani del pubblico ha saputo dire la sua.

La mancanza più importante di Halo Infinite è, al momento, l’assenza della campagna co-op dal lancio, un classico della serie Halo che arriverà in futuro.

Qualcuno ha provato a rimediare con metodi artigianali, per così dire, ma i risultati non sono per niente incoraggianti.

Nel frattempo, i giocatori più scafati stanno giocando la campagna in ogni modo possibile, anche affrontandola al livello di difficoltà più alto, ovvero Leggendario.

Nella community di Halo uno dei giochi del franchise non si ritiene completo se non si è finita la campagna alla massima difficoltà, ma qualcuno è andato anche oltre.

In guerra tutto è permesso, si dice, ma l’impresa del giocatore riportata da Kotaku va bene oltre il concetto di ammissibile, per completare Halo Infinite senza subire neanche un colpo.

Una classica “no hit run”, che imperversa nella community dei giocatori da parte degli utenti più abili, quelli che studiano ogni titolo nel dettaglio. O che sfruttano ogni trucco possibile.

L’impresa è stata registrata nel canale YouTube chiamato Simply & Sick, in due versioni diverse. Nella prima, il giocatore ha semplicemente ricaricato il checkpoint ad ogni morte. Nella seconda è stato sfruttato un glitch singolare, che permette di avere uno Scorpion in una fase in cui è altrimenti inaccessibile.

Qui sopra potete vedere un montaggio dei migliori momenti, ma sul canale in questione trovate tutta la partita divisa in cinque parti, di una partita davvero notevole ad Halo Infinite.

Chissà se questo giocatore ha scovato anche il finale tagliato della campagna, che di recente è emerso da un’analisi dei più attenti.

Un titolo che ha avuto un lancio clamoroso, diventando il più grande lancio Xbox di sempre.