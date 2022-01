Halo Infinite svela grandi novità in arrivo (e c’entrano le microtransazioni)

Il multiplayer di Halo Infinite ha conquistato tantissimi giocatori fin dal suo lancio: la sua formula free-to-play e un gameplay ben studiato hanno infatti permesso all’ultima produzione di 343 Industries di imporsi velocemente sul mercato.

Nonostante il titolo sia stato ampiamente elogiato dalla community, c’è però un aspetto del multiplayer che ha infastidito non poco i fan di Halo Infinite: il prezzo delle microtransazioni.

I pacchetti estetici fino ad ora sono stati infatti ritenuti eccessivamente costosi, anche per via della possibilità di acquistarli solamente con soldi reali: un problema che ha perfino spinto i detrattori a inneggiare il precedente quinto capitolo della serie.

La situazione però sembra che stia per cambiare nettamente: come riportato da Twinfinite, 343 Industries ha infatti deciso di rispondere alle pressioni dei fan e annunciare imminenti cambiamenti per il negozio.

Con alcuni messaggi affidati al suo profilo social, Jerry Hook di 343 Industries ha infatti svelato come la compagnia abbia seguito con forte attenzione le discussioni sulle microtransazioni e che il team è finalmente pronto ad adottare alcune grandi novità.

A partire da martedì 18 gennaio, il negozio di Halo Infinite subirà modifiche che cambieranno ogni settimana, sottolineando che i prezzi per tutti gli oggetti saranno ridotti.

I bundle saranno non solo più convenienti, ma includeranno oggetti più ricercati e che varranno maggiormente la spesa effettuata: inoltre, alcuni item saranno acquistabili anche singolarmente.

Starting Tuesday, the Shop experience will vary week-to-week. We are focused on reducing pricing across the board, providing stronger values in our bundles, starting to put individual items outside of bundles, and more.

— jerry hook (@hookscourt) January 15, 2022