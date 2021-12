Halo Infinite, la campagna ha un finale tagliato, e qualcuno l’ha scoperto

Halo Infinite ci ha regalato, in questa parte finale del 2021, una campagna single player degna del nome che porta.

L’ultima avventura di Master Chief ha subito di certo un lancio travagliato, ma una volta messa nelle mani del pubblico ha saputo dire la sua.

La mancanza più importante di Halo Infinite è, al momento, l’assenza della campagna co-op dal lancio, un classico della serie Halo che arriverà in futuro.

Qualcuno ha provato a rimediare con metodi artigianali, per così dire, ma i risultati non sono per niente incoraggianti.

I dialoghi tra i personaggi principali mostrano un nuovo lato del nostro eroe.

Halo Infinite ha dalla sua il compito di essere un rilancio della saga di Master Chief, ed il finale della campagna (che non vi sveleremo) punta verso questa direzione.

Mentre i giocatori si stanno godendo il titolo anche grazie ad Xbox Game Pass, c’è chi è riuscito a scovare un segreto davvero intrigante sulla storia.

Come riporta MSPowerUser, sembrerebbe esserci una scena tagliata dalle sequenze finali di Halo Infinite, un finale aggiuntivo posizionato in mezzo ai titoli di coda.

Nel filmato, che vi riportiamo qui sotto, si vedono il Pilota e Master Chief a bordo del loro fidato velivolo, mentre viaggiano nello spazio prima che vengano contattati dal UNSC.

Secondo alcuni utenti dall’occhio allenato, che hanno detto la loro nei commenti, il filmato emetterebbe anche un codice morse che riporterebbe il messaggio “U N S C T A G D E T”.

Cosa possa significare esattamente, però, non ci è dato saperlo. Alcuni utenti stanno speculando su un eventuale collegamento alla nave Spirit of Fire della UNSC, che è già stata avvistata all’interno di Halo Wars 2, i cui avversari sono gli stessi di Halo Infinite.

Chissà se c’entra anche con il presunto DLC della campagna, che è stato svelato da un leak poco tempo fa e di cui vi avevamo parlato.

Nel frattempo il multiplayer sta andando avanti senza sosta, sebbene non manchino le polemiche sulle microtransazioni.

E ci si mettono anche i bot, che stanno rovinando le partite di molti utenti online.