Halo Infinite è il più grande lancio Xbox di sempre: oltre 20 milioni di giocatori

Halo Infinite è ormai considerabile un successo su tutta la linea: l’ultimo capitolo del popolare franchise Xbox ha conquistato davvero tutti, grazie a una formula di distribuzione che ha consentito al titolo di arrivare a una larga fascia di utenza.

La scelta di distribuire il multiplayer come free-to-play, oltre naturalmente all’inclusione della campagna su Xbox Game Pass, hanno infatti favorito una larga diffusione dello sparatutto, totalizzando numeri fino ad ora mai visti per la serie.

Il lancio si era già dimostrato uno dei migliori di sempre, ma grazie agli ultimi numeri distribuiti da Microsoft adesso è possibile avere un’idea più precisa di quanto Infinite si sia rivelato una scommessa azzeccata.

La casa di Redmond ha infatti condiviso gli ultimi rapporti finanziari relativi ai guadagni ottenuti nel 2021, che dopo aver svelato l’incredibile successo di Xbox Series S e Series X hanno anche confermato la costante crescita di tutto il settore gaming.

L’analista Daniel Ahmad ha infatti condiviso che Halo Infinite ha già raggiunto oltre 20 milioni di giocatori: si tratta del più grande lancio di sempre, che ha superato anche i precedenti risultati di Forza Horizon 5.

I numeri naturalmente non tengono conto solamente delle vendite effettive dell’ultimo capitolo della serie, ma anche di tutti i giocatori del multiplayer gratuito e degli abbonati Xbox Game Pass.

Daniel Ahmad però sottolinea che è proprio questa la strategia alla base del successo di Microsoft: puntare a raggiungere un pubblico molto più ampio per i suoi titoli first party, così da incentivare la monetizzazione a lungo termine.

Of course the context around the above numbers is that Halo Infinite is available on Game Pass (25m subs) and the multiplayer is F2P on all platforms.

However, that's exactly the strategy for Xbox 1st party.

Reaches a broader audience than prior games, long term monetisation.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 25, 2022