Halo Infinite sotto attacco, il bersaglio sono ancora le microtransazioni

Come sapete, il multiplayer online di Halo Infinite è free-to-play e, come ogni titoli di questo tipo, si basa moltissimo sui contenuti cosmetici da acquistare separatamente.

Il tutto con il classico sistema di doppie valute, tra quella virtuale e quella reale convertita in crediti di gioco, con i quali acquistare accessori di ogni tipo.

Giusto poco tempo fa vi avevamo raccontato del contenuto cosmetico più improbabile, almeno finora, di Halo Infinite, ovvero delle orecchie da gatto per cui tutti i giocatori sono impazziti.

Il tutto mentre il comparto multiplayer continua ad aggiornarsi anche con i contenuti concreti, ovvero le modalità di gioco più amate di sempre.

Come ogni settimana, il negozio di Halo Infinite si aggiorna con tanti oggetti virtuali nuovi da poter acquistare, ovviamente con moneta sonante e, a differenza delle orecchie da gatto, stavolta non è andata benissimo.

All’interno del comparto multiplayer del titolo è arrivato un pacchetto di elementi estetici, acquistabile solo con valuta reale, che non è sembrato esattamente conveniente per alcuni giocatori.

Come riportato da MSPoweruser, il pacchetto Mister Chief costa 2000 crediti di gioco (circa €20), e contiene una nuova IA per lo Spartan, un emblema, un ciondolo per l’arma e un assortimento di skin, tutte con il tema di Master Chief in versione caricaturale.

Questa offerta non è sembrata troppo golosa per i giocatori, anche e soprattutto dopo l’impegno dichiarato di 343 Industries nel voler essere più attenta al bilanciamento delle microtransazioni. Nella community i giocatori stanno addirittura inneggiando ad Halo 5 e Call of Duty: Ghosts per il loro impiego più virtuoso delle microtransazioni.

Tra questi c’è uno dei content creator più influenti della scena di Halo, ovvero Late Night Gaming, che ha fatto un paragone con un simile pacchetto estetico del quinto episodio della saga che, offrendo molte più cose, costava esattamente la metà.

You're the absolute zenith of human endeavor and a perfect encapsulation of human talent, and now there's a Personal AI to match. The Mister Chief pack is available now in the #HaloInfinite Shop! pic.twitter.com/zYZfagNKUe — Halo (@Halo) December 28, 2021

Ovviamente è impossibile che questo pacchetto venga modificato, perché significherebbe dover creare anche dei rimborsi per coloro che l’hanno acquistato nel frattempo. La speranza è che, per futuri contenuti, 343 Industries riesca a bilanciare di più il prezzo.

Nel frattempo è ancora impossibile giocare la campagna co-op di Halo Infinite, tranne che con questo glitch che non vi consigliamo di applicare.

Halo Infinite è in ogni caso uno dei migliori titoli del 2021: scopritelo nella nostra recensione.