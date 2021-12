Halo Infinite, ecco perché non è possibile rigiocare le missioni della campagna (al momento)

Halo Infinite è stato uno dei giochi più attesi dell’anno, finalmente uscito l’8 dicembre sta intrattenendo i giocatori con la sua componente multiplayer e la sua ottima campagna in singolo.

Qualcuno però si è lamentato del fatto che, nonostante il gioco abbia debuttato sul mercato nella sua versione completa, non ci sia ancora la possibilità di selezionare i livelli e rigiocare le missioni.

La campagna di Halo infatti non può essere rigiocata sullo stesso file di salvataggio, ciò vuol dire insomma che non si può rigiocare nuovamente l’avventura.

Secondo il creative director Paul Crocker (via Eurogamer) di 343 Industries questa feature arriverà in seguito, rassicurando i fan sconsolati dal fatto di non poter tornare indietro e rigiocare le missioni della storia.

A quanto pare tuttavia c’è un motivo per cui al momento non è possibile selezionare i livelli, e risiede nel fatto che includere una feature del genere in un gameplay come quello di Halo, ovvero non lineare, a detta di Crocker risulta particolarmente impegnativo:

«In questo momento non si possono rigiocare le missioni della campagna. Questa possibilità arriverà successivamente. La ragione principale di ciò è che essendo un gioco più aperto e non lineare, diventa incredibilmente impegnativo. Non è che non funziona, è che ancora c’è da lavorarci. Abbiamo preso la decisione di realizzare un gioco migliore, di migliorare la qualità del gioco per poi aggiungere successivamente alcune feature come la co-op. Ciò è un po’ deludente per noi in quanto creatori, ma è stata anche la nostra opzione migliore fare un gioco migliore e aggiungere poi tutto ciò successivamente. [La selezione dei livelli] è parte di ciò che è in lavorazione al momento, e ovviamente non abbiamo annunciato una data. […] Arriverà, è l’unica risposta che posso dare».

Le parole di Crocker sono rassicuranti e ci forniscono una risposta al dubbio sulla mancata inclusione di questa feature ma sembra che ancora ci voglia del tempo per poterla ottenere, non ci resta dunque che attendere altre notizie dal team.

