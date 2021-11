Halo Infinite, il multiplayer free-to-play è disponibile da ora!

Vi ricordiamo che il multiplayer di Halo Infinite è free to play , e vi permetterà di giocare anche in cross-play tra PC ed Xbox.

In conclusione dello speciale evento streaming per festeggiare il ventennale di Xbox ed Halo, 343 Industries ha annunciato che il comparto multiplayer è disponibile da ora .

This is not a drill​

play the @Halo Infinite multiplayer beta RIGHT NOW and keep your progress on launch day: https://t.co/x6b2QiHjSu | #Xbox20 pic.twitter.com/mhCUsJxBgn

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 15, 2021