Xbox Game Pass, svelato il prossimo gioco gratis? C’è un indizio “mortale”

Il mese di novembre potrebbe riservare una sorpresa molto gradita per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, l’incredibile catalogo di videogiochi gratis in costante aggiornamento.

Il team social di Xbox Game Pass potrebbe infatti aver anticipato con un divertente post il prossimo gioco a sorpresa che sarebbe incluso nel servizio, con un indizio che è davvero il caso di definire «mortale».

Ricordiamo che solo pochi giorni fa erano arrivati altri giochi gratis, tra i quali è incluso anche uno dei capitoli di GTA più amati di sempre in versione rimasterizzata.

Inoltre, il servizio in abbonamento di Microsoft ha anche riservato una gradita sorpresa gratuita per tutti gli appassionati degli anime, riscattabile per un periodo limitato.

Ad ogni modo, l’account Instagram di Xbox Game Pass ha pubblicato una misteriosa e divertente clip video legata a Mortal Kombat 11, l’ultimo capitolo dell’amata saga picchiaduro di NetherRealm Studios.

Nel breve filmato si vede infatti un giocatore divertirsi con il proprio controller Xbox, salvo vederselo portato via da Scorpion con la sua celebre catchphrase «Get over here!».

Il fatto che a pubblicare questa divertente clip sia stato l’account ufficiale dedicato a Xbox Game Pass, potrebbe dunque rappresentare un simpatico indizio verso l’inclusione di Mortal Kombat 11 all’interno del catalogo.

Potete osservare voi stessi la divertente clip cliccando qui per accedere alla pagina di Instagram: gli utenti hanno naturalmente risposto con entusiasmo, augurandosi che questo simpatico post significhi che presto ci si potrà divertire con la violenza del picchiaduro di NetherRealm.

Ricordiamo che al momento non è ancora arrivato un annuncio ufficiale vero e proprio, ma che nelle prossime ore dovrebbe essere annunciata la nuova ondata di giochi gratis aggiunti sul servizio.

Vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovesse arrivare l’ufficialità della notizia, che nel frattempo ricordiamo essere un’indiscrezione da prendere con le dovute precauzioni.

A proposito di giochi gratis, segnaliamo che a partire da oggi è già possibile riscattare e scaricare gratis i nuovi regali di Games With Gold: tra questi c’è anche un gioco di Batman.