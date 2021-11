The Elder Scrolls VI uscirà anche su PS5? Arriva una risposta

The Elder Scrolls VI è uno dei giochi più attesi tra quelli in arrivo nei prossimi anni, visto che l’uscita non è sicuramente così vicina come molti sperano.

Il sequel di Skyrim è stato infatti annunciato diversi anni fa con un breve (ma sicuramente pico) teaser trailer, per poi sparire dalle scene e lasciare i giocatori di tutto il mondo con più dubbi che certezze.

Todd Howard, responsabile dei Bethesda Game Studios, ha infatti spiegato che «è bene pensare il gioco in una fase di design», cosa questa che allontana e non poco la release.

Del resto, Phil Spencer ha dichiarato mesi fa che The Elder Scrolls VI è “più avanti” in termini di data di uscita rispetto a un altro attesissimo gioco fantasy previsto su piattaforma Xbox.



Ora, nel corso di una chiacchierata su GQ per celebrare i 20 anni di Xbox, Spencer ha parlato nuovamente di TES6 e di come il prossimo RPG si inserirà nella lineup di Xbox

«Non si tratta di punire qualsiasi altra console, visto che fondamentalmente tutte le piattaforme possono continuare a crescere», ha spiegato il buon Phil.

«Essendo su Xbox, vogliamo però portare il pacchetto completo di ciò che offriremo. Ed è quello che penso quando parlo di The Elder Scrolls VI, oltre che di altri franchise», ha continuato.

Il capo di Xbox ha quindi confermato – nuovamente – che The Elder Scrolls VI sarà un’esclusiva delle console Xbox, lasciando quindi a bocca asciutta l’utenza PlayStation.

Da quando Xbox ha acquistato ZeniMax Media, la questione dell’esclusività di TES6 ha spesso tenuto banco nei forum e sui social.

Essendo probabilmente il più grande franchise di Bethesda, si è discusso molto sul fatto che Xbox avrebbe consentito al gioco di uscire anche su piattaforme concorrenti – PS5 in primis – ma a quanto pare così non sarà.

Avete letto in ogni caso che la mappa di TES 6 sarebbe stata nascosta nel trailer di presentazione di Starfield all’E3 2021?