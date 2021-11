Il trailer della serie TV di Halo è un sogno (e conferma l’uscita) [Agg.]

Aggiornamento 19.47: è stato aggiunto il teaser trailer ufficiale della serie TV di Halo, pubblicato dai profili social di Paramount.

Articolo originale: Presto i giocatori di tutto il mondo indosseranno l’iconica armatura indossata da Master Chief e dagli altri guerrieri spartan di Halo Infinite.

L’uscita del gioco esclusivo Xbox è pensata per per celebrare anche il ventesimo anniversario della saga, che casualmente cade proprio durante la giornata di oggi, 15 novembre.

E se l’ultimo capitolo della saga ha finalmente mostrato la propria campagna, i fan possono presto aspettarsi grandi emozioni anche dalla serie TV ufficiale dedicata a Halo.

343 Industries aveva già spiegato perché si è presa tutto questo tempo per mostrare la campagna di Halo Infinite, soprattutto dopo il primo reveal.

Era il maggio del 2013 quando Microsoft annunciò uno show dedicato al franchise e nei primi anni non sono emersi molti altri dettagli sull’argomento, fino alla scelta dell’attore protagonista, Pablo Schreiber.

Ora, è trapelato online il primo teaser trailer ufficiale della serie televisiva dedicata a Halo, pochi secondi che bastano senza dubbio a far venire la pelle d’oca ai fan storici del franchise.

Trovate il filmato, sbucato a sorpresa in alcune sponsorizzate di Facebook, poco più in basso (via GameSpot).

Il primo teaser mostra Chief indossare il suo iconico casco, mentre la voce fuori campo di Cortana (Jen Taylor) dice: «Salve, Master Chief».

Il trailer termina confermando che la nuova serie di Halo uscirà su Paramount+ nel 2022, una conferma che lascia ben sperare circa l’annuncio di una data di uscita quanto prima.

Nuove informazioni sullo show (e magari un trailer in HD) dovrebbero in ogni caso arrivare durante la serata di oggi.

Halo sarà diretta da Otto Bathurst (Black Mirror e Peaky Blinders) e sarà composta da dieci episodi. Kyle Killen (Lone Star, Awake) figura come showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore principale.

Su SpazioGames abbiamo avuto modo di elogiare Halo Infinite per aver scelto di non imitare Fortnite, decidendo di seguire la propria strada per coinvolgere l’utenza.