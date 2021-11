La Xbox Series X di Gucci non è un meme: costa 10mila euro ed è stilosa

In questi mesi siamo stati abituati a vedere tantissime versioni di Xbox Series X, ma quella di Gucci è sicuramente unica nel suo genere.

La sorella maggiore di Xbox Series S ha un design che ha fatto discutere molto, creando anche meme e sfottò come quello del celebre “frigorifero”.

Il quale, in un grande giro, è diventato anche realtà ed è stato talmente apprezzato che i fan che non sono riuscito a comparlo si sono infuriati.

E per rimanere nel campo della moda, per i veri nostalgici sono state create delle scarpe che richiamano Xbox 360.

Ma di certo non potevamo aspettarci di vedere Gucci creare una Xbox Series X personalizzata e unica, perché come vedremo la collaborazione tra la casa di mode e Microsoft è di quelle importanti.

La collaborazione è all’interno del contenitore “Good Game” di Gucci, nel quale l’azienda si butta nel mondo dei videogiochi, e in questo caso produce una console unica.

Costa ben €10mila euro ed è disponibile in soli 100 pezzi, una produzione limitatissima destinata ovviamente ad una piccola platea di persone.

Questa Xbox Series X è custodita all’interno di una valigia personalizzata, con scomparti unici e colorati a tema, ci sono due controller personalizzati ed un abbonamento a Xbox Game Pass.

La stessa console presenta, in serigrafia, un pattern che raffigura l’iconico rondò di Gucci, e la numerazione scritta a mano su ciascuna copia dell’hardware.

Questa Xbox Series X unica sarà disponibile dal 17 novembre, e sarà commercializzata in tutte le boutique di Gucci, tra cui quella di Milano.

Certo non sarà bella come quella di Spongebob, ma anche la console Microsoft di Gucci fa la sua bella figura, via.

Anche la moda si fa cogliere dal fascino del gaming, e su Xbox sono in arrivo anche due nuove esclusive bomba che sono state svelate ieri.

Chissà cosa ne pensa Gucci della sfida tra Xbox e PS5, quella che vi abbiamo proposto tempo fa.