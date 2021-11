Elden Ring, meglio PS5 o Xbox Series X? Lo svela il video confronto

Proprio poche ore fa si è ufficialmente concluso il network test di Elden Ring, che ha offerto la possibilità agli utenti fortunati di poter provare in anteprima il nuovo soulslike di FromSoftware.

La prova di Elden Ring è stata disponibile su molteplici piattaforme, consentendo dunque agli utenti di esplorare l’ultima avventura di Miyazaki sulla propria console preferita e, contemporaneamente, svelando quale versione è stata ottimizzata meglio.

Bandai Namco aveva già reso note le prestazioni su PC e console di Elden Ring, ma con l’uscita del network test è stato possibile vederle da vicino e mettere alla prova il nuovo titolo.

Anche noi abbiamo avuto modo di raccontarvi la nostra esperienza in un provato: l’ultima produzione di FromSoftware ci ha convinto talmente tanto che vorremmo averla subito.

Il noto YouTuber ElAnalistaDeBits ha deciso di rispondere una volta per tutte ai dubbi degli utenti pubblicando un nuovo video, che mette a confronto le versioni PS5 e Xbox Series X del titolo di FromSoftware (via Wccftech).

Il video confronto mostra delle ottime prestazioni sia su PS5 che su Xbox Series X, svelando però che è la console next-gen di Sony ad ottenere i risultati migliori.

Lo YouTuber ha infatti svelato che il framerate risulta sbloccato su tutte le versioni, portando dunque a dei risultati irregolari, ma l’analisi ha rivelato che l’edizione PS5 presenta FPS leggermente più stabili rispetto alla controparte Xbox Series X.

Sfruttando la modalità che garantisce priorità alla qualità grafica, le ombre appaiono maggiormente definite su PS5, che allo stesso tempo si è fatta notare anche per dei tempi di caricamento più rapidi.

Potete osservare voi stessi il confronto tra le diverse versioni di Elden Ring nel video confronto, che troverete di seguito:

Il video svela inoltre le prestazioni di Xbox Series S: la versione più economica della console next-gen di Microsoft non riesce a superare 45 fps in nessuna delle modalità grafiche disponibili, presentando anche una draw distance inferiore rispetto a PS5 e Series X.

L’utente ha anche diffuso un video che mostra nel dettaglio le differenze tra le diverse versioni PlayStation, mettendole anche in questo caso a confronto: potete osservarlo qui di seguito.

In ogni caso, il risultato dell’analisi è che il network test pare essere stato ottimizzato meglio su PlayStation 5, pur fornendo risultati più che discreti anche su Xbox Series X: naturalmente, trattandosi di una prova anticipata, non è detto che questi risultati riflettano anche lo stato del gioco finale.

Non resta dunque che attendere l’uscita ufficiale di Elden Ring per avere una conferma definitiva delle effettive prestazioni sulle console next-gen.

Purtroppo non tutti i giocatori sono stati in grado di accedere al test, motivo per cui tantissimi bagarini hanno colto l’occasione per rivenderla a prezzi davvero folli.