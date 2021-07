GTA V, un leak svela una feature della versione next-gen

GTA V è un titolo che non ha certo bisogno di presentazioni, tanto che ora iniziano a emergere le prime informazioni sulla versione next-gen prevista dall’11 novembre prossimo.

L’ultimo capitolo del franchise Rockstar è infatti uno di quei giochi di cui non si è mai spesso di parlare, tanto è grande la sua portata.

Nonostante il prossimo GTA 6 sia sempre e comunque in cima alla lista dei titoli più attesi, il quinto capitolo del franchise ha un posto speciale nel cuore degli appassionati.

Basti pensare al giocatore che tempo fa è riuscito a scovare una location del gioco presente anche nel mondo reale, per far capire quanto GTA V sia ancora considerato tra i gamer di tutto il pianeta.

Ora, come riportato anche da Game Rant, il dataminer alloc8or ha “scavato” nell’ultimo aggiornamento di Grand Theft Auto Online, trovando alcuni indizi su cosa includerà la versione del gioco su PS5 e Xbox Series X.

Secondo il leak, sembra molto probabile che Rockstar Games consentirà ai giocatori di Grand Theft Auto 5 di trasferire i propri salvataggi.

Vale a dire che chi lo vorrà potrà passare i progressi dalle versioni attuali del gioco a quelle per le console di nuova generazione.

Vero anche che il team di sviluppo ha già permesso agli utenti di GTA V di trasferire le loro informazioni di GTA Online da PS3 e Xbox 360 a PS4 e Xbox One, per poi interrompere il servizio pochi anni fa.

Con molta probabilità, per il lancio della versione next-gen di Grand Theft Auto 5 potrebbe esserci un ulteriore cambio in corsa, sebbene al momento non sono disponibili dettagli più specifici.

Non ci resta quindi attendere che Rockstar faccia luce sulla vicenda, sperando ovviamente in una soluzione pratica e veloce della cosa.

Pochi giorni fa il team di sviluppo americano ha in ogni caso svelato un nuovo upgrade esclusivo per le versioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA V.

Ricordiamo anche che il gioco ha continuato per settimane a sostare con regolarità sul podio della classifica italiana, sebbene le cose sembrano essere ora cambiate.

Su SpazioGames trovate in ogni caso anche la nostra classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della serie di GTA, in attesa del sesto episodio.