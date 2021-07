GTA V per PS5 e Xbox Series X, svelato un nuovo upgrade esclusivo

Rockstar Games ha svelato un nuovo upgrade esclusivo per le versioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA V.

Com’è noto, il longevo quinto capitolo della serie sarà oggetto di ennesimo remaster nel giro di pochi mesi.

Soltanto poche settimane fa è stata infatti annunciata la data d’uscita di questa rivisitazione, che si farà attendere ancora qualche mese ma rispetterà l’intento di uscire nel 2021.

Nonostante l’età, l’open world a base di gangster continua a riservare sorprese, come l’aggiunta di una nuova e inaspettata piattaforma al pool di quelle supportate.

Rockstar Games ha appena annunciato un aggiornamento sostanzioso per GTA V, e in particolare per GTA Online, con una postilla next-gen che non è sfuggita agli appassionati.

Los Santos Tuners è in arrivo il 20 luglio ed includerà tante auto, missioni basate sui Tuner e gare, nonché una grande novità per il gioco.

LS Car Meet sarà di fatto una grande area sociale condivisa tra tutti i giocatori, nella quale si potranno creare gare con gli altri utenti o semplicemente mostrare la propria auto modificata.

In totale, ci saranno 17 nuove auto fornite nel corso dell’estate, con 10 che verranno lanciate insieme all’espansione la prossima settimana.

Per quanto riguarda la next-gen, invece, è stato spiegato quanto segue:

«Quando GTA Online sarà lanciato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S più avanti quest’anno, veicoli selezionati potranno avere upgrade con miglioramenti tutti nuovi per la velocità e altro. Questi upgrade speciali saranno disponibili solo sulle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Grand Theft Auto V – restate sintonizzati per ulteriori dettagli».

Questa menzione finale lascia intendere che ci potranno essere altri upgrade esclusivi per le due console di nuova generazione, anche se per ora si tratta di una semplice speculazione.

Come abbiamo appreso di recente, contestualmente all’arrivo sulle nuove piattaforme, GTA Online saluterà le più datate.

Se non riuscite proprio ad aspettare il remaster, intanto, potete già dare un’occhiata all’aspetto del gioco addirittura in 8K su PC.

Un gioco che, del resto, continua a fornire sorprese e scoperte, come questo agghiacciante particolare scovato dalla community.