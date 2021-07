GTA V e FIFA 21 fuori dalla classifica (la Top 3 sorprende)

Agosto è ormai alle porte e la classifica software italiana continua a proporci quelli che sono i giochi più venduti nel nostro paese, sebbene questa volta i fan di GTA V avranno un’amara sorpresa.

Se la scorsa settimana è stato FIFA 21 a ottenere la prima posizione, stavolta anche il simulatore di calcio più famoso di sempre ha abbandonato a sorpresa la Top 3.

Non è bastato infatti l’hype per il prossimo FIFA 22 (davvero alle stelle, specie per i possessori di console next-gen) a far resistere in classifica il titolo di EA.

Così come anche Grand Theft Auto V, dopo settimane stabile nelle prime tre posizioni, ha dovuto lasciare il spazio a un nuovo trittico di titoli davvero niente male.

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 12 al 18 luglio.

Al primo posto svetta infatti F1 2021 in versione PS4, nuovo capitolo della serie dedicata alla nuova stagione di uno degli sport più amati dagli appassionati delle corse su quattro ruote.

In seconda posizione troviamo invece The Legend of Zelda Skyward Sword HD, rifacimento per Nintendo Switch della classica avventura di Link.

Al terzo posto segnaliamo Just Dance 2021 per console Switch, ultimo episodio della serie musicale sviluppata da Ubisoft che dimostra un rinnovato interesse da parte dei giocatori.

La classifica dei giochi più venduti su PC durante la scorsa settimana non sembra essere da meno (e sì, GTA V è assente anche qui).

Al primo posto svetta Football Manager 2021, ultimo capitolo della nota serie di titoli manageriali.

In seconda posizione troviamo invece Company of Heroes 2 The British Forces, l’espansione multiplayer dello strategico in tempo reale sviluppato dalla Relic Entertainment, mentre al terzo posto è il turno di Company of Heroes 2 The Western Front Armies.

