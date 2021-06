GTA V doppia la next-gen: ecco la versione 8K

GTA V è uno degli episodi più giocati della saga, e il fatto che stia per essere nuovamente lanciato su console next-gen è un segno dell’ottima salute di cui continua a godere.

Il titolo crime di Rockstar Games ha visto la luce nel settembre 2013, e a distanza di ben 8 anni dall’uscita continua a divertire e intrattenere tantissimi giocatori su console e PC.

Ed è proprio da quest’ultima piattaforma che arriva una gradita novità, rappresentata da una mod in grado di portare il gioco in 8K (con un risultato stupefacente).

Il contenuto diffuso da Digital Dreams consente al titolo di raggiungere nuovi picchi di realismo, con gradite aggiunte relative al meteo e al traffico.

Potete apprezzare lo sbalorditivo risultato grazie al video sottostante, e farvi un’idea di come GTA V appare grazie a questo nuovo potenziamento (via WccfTech):

Si tratta di un risultato degno di nota, e un plauso va rivolto agli autori della mod, da oggi disponibile per chiunque avesse intenzione di farne uso.

In attesa della nuova versione del titolo per console next-gen, questo contenuto (seppur non ufficiale) costituirà un gradevole antipasto in vista dell’11 novembre.

Intanto, c’è chi ha scelto di passare il tempo provando a far girare il gioco nella mente di una IA grazie a una rete neurale (e il risultato è imperdibile).