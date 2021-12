GTA V fa un bel regalo di fine 2021 ai suoi giocatori

Grand Theft Auto V (o GTA V, in soldoni) continua a riscuotere un successo clamoroso, grazie anche e soprattutto al costante supporto della modalità multiplayer online nota come GTA Online.

Il quinto episodio del franchise è infatti uno di quei titoli che ancora oggi sono in grado di macinare consensi, tanto che l’attesa per il sesto capitolo è accuratamente assopita.

Poco conta se il recente lancio della GTA Trilogy si è rivelato un mezzo flop, i fan continueranno ad apprezzare sempre e comunque GTA V e GTA Online.

Del resto, lo scorso mese di novembre Grand Theft Auto V ha toccato un traguardo che definire sorprendente è riduttivo, a cui ora si aggiunge un regalo pensato da Rockstar per festeggiare la fine del 2021.

Ora, come riportato anche dai colleghi di DualShockers, il leaker Tez2 su Twitter ha rivelato che Rockstar Games distribuirà alcuni regali in-game per celebrare il nuovo anno attraverso l’aggiornamento settimanale di oggi in Grand Theft Auto Online.

I bonus gratis includono alcune armi e munizioni per riempire il vostro inventario, dando così il via a un 2022 davvero esplosivo, così come alcuni articoli di abbigliamento.

Potete controllare la lista completa dei regali qui sotto:

Brown Sea Lion Mask

Green Festive Tee

Firework Launcher

20x Firework Rockets

Full Snacks

Full Armor

25x Sticky Bombs

25x Grenades

5x Proximity Mines

Oltre ai regali elencati poco sopra, chiunque accederà al gioco dopo l’aggiornamento di oggi riceverà gratuitamente anche gli oggetti Blue Glow Shades e Party Glow Necklace.

