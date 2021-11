Ci risiamo, qualcuno ha visto GTA 6 da qualche parte in GTA Trilogy

A mente fredda possiamo dire che il lancio di GTA Trilogy non è stato così esaltante, e forse è per questo che continuano a fioccare teorie su GTA 6.

Il successore di Grand Theft Auto V è uno dei videogiochi su cui si chiacchiera di più da anni ormai, tanta è l’impazienza per vederlo.

Ricordate il tizio che ha fatto irruzione nello studio di uno show televisivo, chiedendo a squarciagola che fine avesse fatto il gioco? Questo è il livello di frenesia.

Più morigerato, ma non meno inquietante, è il giocatore che ha estrapolato una data di un eventuale annuncio di GTA 6 dal trailer di GTA Trilogy.

E ci risiamo, direbbe un maniera più colorita il protagonista di GTA San Andreas in una celebre scena che è diventata un meme, perché siamo di fronte ad un’altra teoria su GTA 6.

La storia arriva da Game Rant, e più precisamente stavolta il gioco in questione è proprio il citato San Andreas a nascondere, stando alla fonte in questione, dettagli su GTA 6.

Tutto parte da una immagine di una casa che si trova dentro il gioco che, stando a molti giocatori, non è possibile ritrovare all’interno di GTA 5 che, come sapete, è ambientato nella stessa città.

Another #GTATrilogy mystery hunt. The Lil' Probe'Inn has an unidentified house amongst the UFO photo display… GTAVI? (jk) (or am I, where is this from?)

Credit to ArthurZussman, mussefar03 and mrcharhead for these images.

Discussion source: https://t.co/F4uXihZS9v pic.twitter.com/1iHP1jiQML

— Kirsty (@kirstycloud) November 16, 2021