GTA V, qual è il vero finale? L’ultimo aggiornamento ha la risposta

Uno dei motivi di maggior successo di GTA V è stata la possibilità, introdotta da Rockstar, di poter vivere una nuova emozionante storia dal punto di vista di tre protagonisti diversi, che in base alle nostre azioni poteva a portare a tre diverse conclusioni.

I fan di Grand Theft Auto V hanno discusso a lungo dunque su quale potesse essere effettivamente il finale canonico del quinto capitolo: adesso sembra che Rockstar Games abbia finalmente deciso di rispondere a questa domanda una volta per tutte.

Purtroppo, i giocatori che non riusciranno a scoprirla in-game saranno quelli con le versioni Xbox 360 e PS3, dato che i server di gioco sono stati spenti proprio nella giornata di ieri.

La risposta è infatti arrivata grazie a un nuovo aggiornamento di GTA Online, che ha introdotto un nuovo DLC che intende legare la narrazione della campagna con il multigiocatore e, allo stesso tempo, fornire la chiusura di cui i fan avevano bisogno.

Attenzione: da questo momento seguiranno spoiler sul finale di GTA V. Se non avete finito l’avventura di Rockstar Games, sconsigliamo fortemente di proseguire la lettura.

I fan sicuramente ricorderanno che su GTA V era possibile raggiungere uno di tre finali, che potevano portare o alla morte di uno dei tre protagonisti o a una loro riappacificazione per risolvere insieme i loro problemi.

Come riportato da Kotaku, un aggiornamento precedente aveva già chiarito che Trevor era ancora in vita, lasciando dunque aperte come potenziali ipotesi o la morte di Michael o il finale con tutti e tre personaggi ancora in vita.

Ebbene, sembra proprio che Rockstar Games abbia scelto di rendere canonico proprio quest’ultimo: l’indizio è arrivato in occasione di una frase pronunciata da Franklin, che suggerisce come anche Michael sia ancora vivo nel 2021.

Durante un inseguimento in un set cinematografico, Franklin sottolinea di conoscere uno dei produttori e di augurarsi che oggi non sia presente: si tratta di un chiaro riferimento a Michael, che verso la fine di GTA V riesce a coronare il suo sogno e lavorare proprio in quello studio.

Insomma, se già in aggiornamenti passati erano arrivati piccoli indizi, pur senza citare direttamente il protagonista, adesso pare finalmente essere arrivata la conferma su quale viene considerato da Rockstar Games a tutti gli effetti il finale canonico.

Il successo del quinto capitolo ha contribuito enormemente al successo del multiplayer, ma adesso i fan stanno attendendo con ansia novità relative al suo successore: stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe però che lo sviluppo di GTA 6 sarebbe «caotico».

In ogni caso, GTA V è ancora incredibilmente popolare e, in attesa delle versioni next-gen vere e proprie, c’è chi è riuscito a trasformarlo con livelli di dettaglio incredibilmente fotorealistici.