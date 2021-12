GTA V raggiunge un livello di fotorealismo oltre la next-gen

Grand Theft Auto V (o GTA V, com’è noto) è quasi pronto per fare il suo debutto su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S nel corso dei prossimi mesi, sebbene i giocatori PC possono già godere di un’esperienza next-gen con le giuste mod.

Il quinto episodio del franchise è infatti uno di quei titoli entrati nell’Olimpo dei più famosi e giocati di tutti i tempi, tanto che l’attesa per il sesto capitolo è davvero enorme.

A poco importa se il recente lancio della GTA Trilogy si è rivelato un mezzo disastro, i fan continueranno ad amare incondizionatamente il franchise.

Senza contare che proprio lo scorso mese novembre, GTA V ha toccato un altro incredibile traguardo, che definire epocale è assolutamente riduttivo.

Ora, come riportato da Wccftech, il modder tedesco Digital Dreams ha condiviso un nuovo video ad una risoluzione di 8K che mostra il gioco open-world sviluppato da Rockstar con il ray tracing Reshade e le mod QuantV, GTAV Real Buildings e Realistic Traffic.

Poco sorprendentemente, tutte queste aggiunte permettono al quinto capitolo di Grand Theft Auto di raggiungere nuovi livelli di fotorealismo, quasi oltre la next-gen.

Trovate lo spettacolare filmato nel player sottostante (occhio a non far cadere la mascella per terra dallo stupore):

Sempre la trilogia dei GTA classici ha inoltre visto le copie retail rinviate al prossimo anno, forse proprio per via dei recenti problemi di ottimizzazione dei tre titoli.