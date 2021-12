GTA V batte tutti su Twitch (e i numeri sono da capogiro)

Grand Theft Auto V (o GTA V, per gli amici) approderà prossimamente si PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, sebbene il successo del gioco originale abbia ora segnato un altro record davvero clamoroso.

Il quinto episodio del franchise è infatti uno di quei titoli entrati di diritto nella storia dei videogiochi, in grado di ammortizzare l’attesa verso il sesto capitolo.

Poco conta se il recente lancio della GTA Trilogy si è rivelato un mezzo disastro, i fan continueranno ad apprezzare GTA V oltre ogni misura.

Del resto, proprio lo scorso mese di novembre il quinto Grand Theft Auto ha toccato un incredibile traguardo, che definire fuori di testa è riduttivo, a cui ora se ne aggiunge un altro di tutto rispetto.

"Prendo la vecchia!" (cit.)

Ora, come riportato da IGN US, GTA V è diventato il più popolare su Twitch quest’anno per ore guardate, nonostante l’agguerrita concorrenza.

L’open world Rockstar ha infatti registrato un totale di 2,1 miliardi di ore viste nel 2021 secondo Rainmaker.gg e StreamElements’ State of the Stream 2021.

Si tratta di ben 1,3 miliardi di ore in più rispetto all’anno scorso, quando il gioco ha raggiunto “solo” 764 milioni di ore viste dagli spettatori sulla nota piattaforma di livestreaming.

Complessivamente, GTA V è stata la seconda categoria più vista su Twitch, dopo il classico “Just Chatting” che caratterizza gli streamer che parlano al loro pubblico affezionato, ma senza giocare.

Al secondo posto quest’anno troviamo il campione del 2020, ossia League of Legends, con 1,8 miliardi di ore viste rispetto ai 1,4 miliardi dell’anno scorso.

A seguire troviamo invece Fortnite, Valorant, Minecraft, Call of Duty: Warzone, Counter-Strike: Global Offensive, Apex Legends e Dota 2.

Sempre parlando di GTA V, avete visto che c’è chi è riuscito a trasformare il gioco con livelli di dettaglio incredibilmente fotorealistici?

Ma non solo: stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che lo sviluppo di GTA 6 sarebbe «caotico», cosa questa che ha creato serio scompiglio tra i fan.

Infine, se ve la foste persa, date anche un’occhiata alla nostra recensione di GTA Trilogy, in cui mettiamo allo scoperto pregi e difetti della discussa compilation da poco nei negozi.