GTA 6, guai in vista? Lo sviluppo sarebbe “caotico”

Il lancio burrascoso di GTA Trilogy ha fatto preoccupare non poco i fan per il futuro del popolare franchise di Rockstar Games ed effettivamente, a giudicare dalle ultime indiscrezioni riguardanti i lavori di GTA 6, le cose non sembrerebbero procedere serenamente.

Pur non avendo mai annunciato ufficialmente il successore di Grand Theft Auto V, gli sviluppatori sono costantemente al lavoro per garantire un’esperienza degna dell’importanza del franchise.

E mentre i giocatori sono convinti di averne già trovato riferimenti all’interno di GTA Trilogy, le ultime indiscrezioni arrivate in rete hanno lasciato intendere che forse non è il caso di stare tranquilli per il prossimo capitolo.

Come riportato da GamingBolt, l’indiscrezione è arrivata dal data analyst AccNGT, già conosciuto per aver diffuso le prime immagini leak di Star Wars Eclipse.

Secondo AccNGT, lo sviluppo di GTA 6 fino a questo momento sarebbe stato particolarmente «caotico», al punto da arrivare a fargli sostenere come tantissime persone non si rendano conto dell’attuale stato dei lavori.

La situazione sarebbe talmente grave che il data analyst sostiene che ci sarebbe motivo di preoccuparsi se Rockstar decidesse di annunciarlo già quest’anno o durante i primi mesi del 2022, lasciando intendere che lo sviluppo richiederebbe molto più tempo.

Tralasciando l’aspetto grafico, che dovrebbe essere di pregevole qualità, AccNGT è infatti convinto che alcuni aspetti arriveranno a deludere gli appassionati, pur non entrando nel dettaglio sulle feature che dovrebbero essere preoccupanti.

About #GTAVI #GTA6

– Some people don't realize how chaotic the development is.

– I really think there will be disappointment for many people for some aspects (ofc not the graphic side).

– If the game is announced this year / early 2022, we can really be worried.

— AccNGT (@AccNgt) December 11, 2021