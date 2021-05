GTA, un documentario ripercorre la storia (e gli scandali) della serie

La saga di GTA (o Grand Theft Auto) non necessita di lunghe presentazioni. Il primo capitolo del franchise di Rockstar Games ha visto la luce nel remoto 1997, e da quel momento non si è mai allontanato dall’olimpo delle IP più popolari del mondo videoludico.

Il quinto capitolo della serie sta per vivere un nuovo lancio, il terzo nel corso del suo ciclo vitale, stavolta su PS5 e Xbox Series X|S. Non tutti i titoli possono vantare un curriculum simile, e questo non fa che accrescere l’immensa popolarità delle avventure di Michael, Trevor e Franklin.

Per quanto riguarda la nuova versione, Rockstar Games ha finalmente comunicato la data di lancio: l’esordio next-gen di GTA V è previsto per il prossimo 11 novembre.

L’attesa è ancora abbastanza lunga, e qualcuno ha deciso di ingannare il tempo confrontando il comportamento degli NPC del quinto episodio con quelli dello sfortunato Cyberpunk 2077, dando vita a un risultato imperdibile.

Se la vostra passione per la saga della software house statunitense va di passo con quella per il cinema, non potete perdervi il documentario History of Grand Theft Auto (1984-2021).

Il lungometraggio di oltre due ore, disponibile gratuitamente su YouTube, vi consentirà di ripercorrere la storia del franchise in ogni sua iterazione, scandali inclusi.

Il lungo contributo è stato creato dall’utente Nick930, indubbiamente molto appassionato (e ferrato) sulla serie crime open world di Rockstar Games.

Nel player sottostante, potete vedere il documentario per intero (via ResetEra):

Grazie a History of Grand Theft Auto (1984-2021) sarà possibile scoprire nuovi dettagli su ogni episodio, controversie legate ai contenuti, episodi che hanno fatto scalpore, differenze nel gameplay in uno dei franchise più apprezzati di sempre.

L’utente è da tempo attivo nella pubblicazione di video, grazie a una passione profonda e un impegno costante, che lo hanno portato a dare vita a un gran numero di contenuti.

Sul suo canale sono stati pubblicati speciali su Days Gone, Monster Hunter e molti altri titoli, insieme a ulteriori documentari sulle saghe di Mafia e The Witcher.

Gli utenti di ResetEra hanno gradito molto il contenuto dedicato a GTA, ma avrebbero desiderato qualche dettaglio in più su GTA London 1969, espansione del titolo originale uscita nel 1999.

Se state aspettando con ansia l’uscita di GTA 6, dovete considerare che Take-Two non ha lasciato spazio a grandi dubbi in seguito alla rivelazione dei programmi dal periodo attuale fino a marzo 2022, la fine dell’anno fiscale in corso.

Ma sognare non costa nulla, e la possibilità di vedere un nuovo capitolo all’E3 2021 continua a stuzzicare i fan: secondo alcuni teaser da fonti autorevoli, sembra che non tutte le speranze siano perdute.

Se GTA V continua a essere un punto di riferimento nella vostra collezione, vi interesserà sapere che, dopo otto anni, è stato stabilito un nuovo record da parte di un utente che ha terminato il gioco senza subire alcun danno.