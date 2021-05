GTA V, un fan l’ha finito senza subire danni: nuovo record dopo otto anni

I fan tendono a mettersi alla prova per aumentare la rigiocabilità dei propri videogiochi preferiti: è stato questo il caso di un particolare giocatore di GTA V, che ha deciso di completarlo in una maniera particolare, diventando il primo giocatore ad esserci riuscito.

La sua sfida era infatti riuscire a portare a termine il quinto capitolo della saga nel minor tempo possibile, ma con una prova in più da superare: non subire mai nemmeno un colpo durante tutta la run.

Appena un mese fa vi avevamo riportato di un’ulteriore prova interessante, che aveva svelato il numero di uccisioni necessarie eseguendo una run «pacifista», che nonostante tutto rimane impressionante.

L’impresa è arrivata proprio durante le ore in cui Rockstar Games ha finalmente annunciato la data di lancio delle release next-gen di GTA V.

Un giocatore è riuscito a completare GTA V in sole 9 ore, senza farsi mai colpire.

Come riportato da Kotaku, l’utente UnNameD ha deciso infatti di applicare una mod in grado di ucciderlo automaticamente qualora avesse subito anche solo un singolo danno, giusto per assicurarsi che la run non avesse alcun problema.

Alla fine, dopo ben 48 tentativi andati a vuoto, il fan è finalmente riuscito a completare il suo playthrough di GTA V da intoccabile in 9 ore di gioco.

Come evidenziavamo in apertura, si tratta della prima volta che un giocatore riesce a completare una run di questo tipo: prima di lui un altro speedrunner molto conosciuto, DarkViperAU, aveva fatto diverse ricerche sulle migliori tattiche necessarie per conseguire questo risultato.

Tuttavia, UnNameD l’ha battuto sul tempo e si è aggiudicato questo particolare record: potete osservare la prima parte della sua impresa nel video qui sotto, ma potrete trovare il resto della run sul suo canale YouTube:

Chissà quanto ci vorrà prima che un altro utente possa riuscire nell’impresa ad un tempo magari anche più veloce, ma nel frattempo questo fan potrà dirsi orgoglioso di essere stato il primo al mondo ad esserci riuscito.

Se volete provare anche a voi a buttarvi in questa impresa, vi ricordiamo che GTA V è attualmente disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass.

Il quinto capitolo della serie continua a realizzare vendite record, soprattutto nel mercato italiano, anche se qualche settimana fa ha dovuto cedere il podio ad un interessante gioco action.

Un fan ha inoltre scoperto un interessante easter egg di Red Dead Redemption all’interno proprio di GTA V, suggerendo che in qualche modo gli universi sono collegati.