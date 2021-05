GTA 6 ed Elden Ring all’E3 2021? C’è un teaser

I riflettori sono puntati sull’E3 2021, la prossima edizione della fiera di videogiochi attesa tanto dagli utenti quanto da editori e sviluppatori. Adesso, arrivano nuovi e interessanti suggerimenti relativi a GTA 6 ed Elden Ring.

Sappiamo già che Konami, storico publisher della saga di Metal Gear, non sarà presente all’evento. Malgrado questa defezione, sono comunque molti i grandi nomi che parteciperanno.

Nintendo, Xbox, Sega, Bandai Namco, Ubisoft, Capcom e tantissimi altri hanno infatti confermato la loro presenza. Per quanto riguarda l’azienda di Kyoto, sembra che alcuni annunci sarebbero già stati “svelati” da un insider ben informato.

Tornando alla scelta di Konami, l’azienda ha comunicato la mancata partecipazione spiegando di essere al lavoro su alcune IP di grande importanza, che non le consentirebbero di presenziare all’evento estivo, in programma dal 12 al 15 giugno.

I nuovi spunti hanno avuto inizio con un tweet dell’account ufficiale dell’E3 2021 relativo ai partner dello show di quest’anno, che un fan ha deciso di commentare con due immagini indicative di altrettanti titoli particolarmente attesi, accompagnate dalla didascalia «vi prego» (via GameRant).

Si tratta di Shin Megami Tensei V, il nuovo capitolo del franchise di Atlus, e di Elden Ring, misterioso gioco di From Software in collaborazione con George R.R. Martin, creatore de Il Trono di Spade.

In risposta alle immagini, un altro fan ha chiesto chi fosse «il personaggio sulla sinistra», e in questo caso la risposta è arrivata direttamente dall’account dell’evento, che ha risposto come segue:

its from Elden Ring — E3 (@E3) May 6, 2021

Il commento conferma che il personaggio (come molti sanno) «è di Elden Ring», e ha suscitato una notevole sorpresa in tutti i fan che aspettano da anni di sapere qualcosa in più sul titolo, magari anche per riprendersi dalla delusione relativa alla mancanza di novità dal publisher di Metal Gear.

Ma le novità non finiscono qui. L’account gta 6 news & leaks ha portato avanti le domande cercando di incalzare gli organizzatori per avere una risposta su un altro attesissimo gioco, GTA 6, chiedendo di «rispondere alle sue domande» relative a un ipotetico reveal nel corso dell’evento.

La risposta non si è fatta attendere, e potete vedere da voi di cosa si tratta:

Anche in questo caso, la reazione ha scatenato un discreto numero di supposizioni. Molti giocatori hanno interpretato la gif di un esaltato Willem Dafoe come una sorta di conferma indiretta.

Naturalmente non c’è alcuna garanzia di vedere effettivamente i prodotti citati, ma quando è un ente del genere a esprimersi in modo palese su alcuni titoli molto attesi, sperare che qualcosa possa concretizzarsi è quantomeno legittimo.

Per quanto riguarda il sequel di Grand Theft Auto V, i fan sono in fermento da anni e non smettono di condividere supposizioni ed eventuali scoperte relative al gioco: qualcuno è convinto di aver già trovato la mappa, con relativo richiamo a Vice City.

Quello che sappiamo per certo è che la software house americana è alla ricerca di tester, e la community ha interpretato l’annuncio di lavoro come una sorta di “conferma” su un ipotetico avvio dei lavori.

Se vi state chiedendo che fine abbia fatto Elden Ring, è difficile darvi una risposta: sono passati 600 giorni dall’annuncio ma non sono ancora arrivate grandi novità, come sottolineato ironicamente da alcuni utenti su Reddit.