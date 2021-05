GTA 6 esce quest’anno? Take-Two non lascia spazio ad ambiguità

GTA 6 è stato escluso dalla lista dei giochi in uscita dagli studi di proprietà di Take-Two Interactive, che comprendono Rockstar Games.

La notizia non sorprende, se consideriamo il successo di Grand Theft Auto V che è ancora sulla cresta dell’onda a livello di vendite.

Soltanto ieri è stata comunicata la data d’uscita della tanto attesa versione PS5 e Xbox Series X|S di GTA V, che sarà disponibile nel 2021 come promesso.

Ma questo, ovviamente, non ha aiutato a rallentare la girandola di indiscrezioni, tante inventate di sana pianta da presunti insider, su GTA 6.

Take-Two Interactive ha in programma il lancio di 21 nuovi titoli tra adesso e la fine dell’anno fiscale a marzo 2022, e tra questi non sembra esserci spazio per il nuovo capitolo di Grand Theft Auto.

Di questi, quattro giochi sono «core release coinvolgenti», due dei quali proverranno da due franchise esistenti. Uno dei quattro arriverà da Gearbox Software, lo studio di Borderlands.

Detto ciò, non abbiamo nomi per questi titoli se non per OlliOlli World, indie pubblicato da Private Division; 10 saranno free-to-play per mobile, sei da nuove IP e quattro da serie esistenti.

I restanti sei saranno re-release di giochi esistenti, probabilmente legate ad uscite su nuove piattaforme o mobile e simili.

Come potete vedere, fuori dal conto resta GTA 6: è molto più probabile che sia tra gli oltre 40 giochi in programma tra l’anno fiscale 2023 e il 2024 (ovvero, tra aprile 2022 e marzo 2024).

19 di questi titoli saranno “core release coinvolgenti” ed è evidente come il prossimo GTA potrebbe innestarsi in tale lista; dieci saranno free-to-play per mobile, quattro giochi sono definitivi invece “mid-core”, tre dei quali orientati allo sport, e tre saranno riedizioni.

In totale, per chiudere questa lunga parentesi sui piani del publisher, sarebbero in totale 62 i prodotti in uscita nei prossimi tre anni.

Per GTA 6, insomma, i tempi sembrano ancora tutt’altro che maturi, contando anche che Rockstar Games non si è mai sbottonata in pubblico riguardo al suo sviluppo.

Ciononostante, l’E3 2021 è sembrato lanciare un teaser sui propri social riguardo al gioco, per cui non è il caso di dare alcunché per scontato.

Tra i fan c’è chi è convinto di aver già scovato la mappa del titolo, e che questa sia destinata ad includere un’amata città della serie.

Intanto, sempre tra gli appassionati, abbiamo anche chi si sta ancora godendo appieno la sua avventura su GTA V, così tanto da dimenticarsi persino di subire danni.