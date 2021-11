GTA Trilogy sarà pure un disastro, ma contiene un cheat mai visto prima

Torniamo a parlare di GTA Trilogy, il videogioco più discusso dell’ultima parte dell’anno e non per i motivi che Rockstar Games sperava.

La situazione intorno al titolo è diventata troppo delicata, e negli ultimi giorni non ci sono state 24 ore senza una notizia sul pacchetto contenente i vecchi Grand Theft Auto.

Tra le ultime c’è anche l’intervento di Rockstar Games, doveroso osiamo dire, che promette aggiornamenti che aggiusteranno il gioco e che gli originali saranno di nuovo disponibili.

Ma il lancio è stato un vero disastro, c’è poco da dire, tanto che le azioni del publisher sono crollate vertiginosamente.

Non potevamo certo immaginare che GTA Trilogy sarebbe stata una debacle di tale entità, ma è sicuramente uno dei casi di questo tormentato 2021 del mondo dei videogiochi.

I giocatori hanno scovato veramente tantissime cose dentro a questo nuovo pacchetto della trilogia, e la novità di oggi è un cheat inedito che non era presente neanche negli originali.

La storia di GTA è legata ai suoi cheat, da quelli utili a quelli assurdi, e in GTA Trilogy è stata inserita tutta la lista di codici che ricordate da quando eravate giovani.

Ma ce n’è uno che non era presente negli originali, come riporta The Gamer, ed è molto vecchia scuola: il codice per i testoni.

Come potete vedere dal video qui sopra, la grande moda per il big head cheat del passato torna anche in GTA Trilogy. Con il codice che potete recuperare dal video anche voi potrete sentirvi un giocatore di vent’anni fa.

La cosa strana, che aggiunge un altro elemento stridente a questa collezione, è che in GTA 3 e Vice City si gonfiano le teste di tutti i personaggi, mentre in San Andreas solo quella di CJ. Una scelta strana che non vogliamo provare ad interpretare.

C’è un’altra feature che è stata addirittura tagliata da GTA Trilogy, si tratta di una modalità di gioco inedita.

Mentre il titolo sta vendendo aggiornato, e la prima patch ha già tantissimi elementi aggiuntivi ed aggiustamenti per il gioco.

Ma la patch sta funzionando? Potete constatarlo con i vostri occhi.