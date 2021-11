GTA Trilogy, quanto cambia con la patch 1.02? Ecco la video comparativa

L’uscita di GTA The Trilogy – The Definitive Edition non è stata forse delle migliori, visto che nei giorni successivi al lancio il titolo di Rockstar Games è stato bersagliato da critiche di ogni genere.

La trilogia rimasterizzata dei vecchi capitoli è stata infatti funestata da problemi e bug di vario tipo, cosa questa che ha fatto storcere il naso a un gran numero di fan.

Ciò ha portato addirittura a un crollo drastico della azioni del publisher, nonostante Rockstar si sia rimboccata le maniche facendo uscire la prima patch correttiva.

Questa porta infatti alla compilation alcune migliorie generali, sebbene a quanto pare il titolo ha bisogno ancora di molto lavoro per arrivare a un’aspetto assolutamente godibile.

Ora, come riportato da Wccftech, qualcuno ha ben pensato di pubblicare un’interessante video comparativa, in cui vengono messi a confronto la versione del gioco al Day One e quella post-patch, su PS5.

Com’è possibile notare dal filmato di Cycu1 che trovate poco più in basso, evidenzia alcuni miglioramenti marginali delle prestazioni in entrambe le modalità Quality e Performance.



Le cose, quindi, sono ben lungi dall’essere perfette, in quanto tutti e tre i giochi presentano ancora improvvisi cali di frame rate, anche se, ad essere onesti, la nuova patch non avrebbe dovuto includere miglioramenti delle prestazioni, secondo le note ufficiali.

Staremo a vedere se, coi prossimi aggiornamenti previsti per le prossime settimane, la situazione tenderà a migliorare drasticamente, specie dal versante tecnico (cosa che ci auguriamo di cuore).

