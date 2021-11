GTA Trilogy, scoperta una feature tagliata: è una modalità inedita

Lo sviluppo di GTA Trilogy sicuramente non si è concluso nel migliore dei modi, presentando al lancio tanti problemi e causando un’ondata di polemiche provenienti dagli utenti della community.

L’ambiziosa trilogia rimasterizzata di Rockstar Games ha sempre avuto l’obiettivo di ripulire e riproporre in chiave moderna tre dei classici più amati della serie: sembra che, almeno nelle intenzioni iniziali degli sviluppatori, potrebbe esserci stata anche la volontà di provare a implementare una nuova interessante feature.

Modalità che però sarebbe stata tagliata, probabilmente, per concentrarsi sul lancio del titolo: la situazione al day one ha però fatto infuriare gli utenti, al punto che Rockstar Games ha promesso miglioramenti e il ritorno della trilogia classica.

Ed effettivamente non è passato molto tempo dal comunicato prima di vedere i primi risultati: è già disponibile per il download la prima importantissima patch.

Come riportato da TheGamer, indagando più a fondo sulla nuova trilogia rimasterizzata gli utenti hanno scoperto un’inedita modalità VR, che consente ai giocatori di rivivere l’avventura con un’unica prospettiva in prima persona.

La feature deve essere stata scartata durante lo sviluppo dato che, sebbene risulti comunque funzionante, appare chiaramente non completa ed avrebbe bisogno di qualche aggiustamento, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di sparare e combattere a mani nude.

La modalità in VR di GTA Trilogy può essere sbloccata utilizzando il comando «GTA.VR.1» nel menù di debug di Unreal, il che sembrerebbe confermare che questa prospettiva era intesa come una feature vera e propria: potete osservarla nella clip video qui sotto.

There is a debug Unreal command for GTA VR but it looks a little bit unfinished. Maybe it would be cool if they implemented this as a first-person option? It plays pretty well. Gunfights and punching will need tweaking, would be super cool for screenshots! pic.twitter.com/pxq5ivwGOA

— Ben (@videotech_) November 20, 2021